Електромобіль Kia EV6: оприлюднені подробиці та характеристики

Kia розкрила технічні характеристики серійного електрокару EV6, побудованого на одній платформі з Hyundai Ioniq 5.

Компанія Kia повністю розкрила технічні характеристики електричного крос-хетчбека EV6, побудованого на модульній архітектурі E-GMP (Electric-Global Modular Platform). На цій самій платформі базується і недавно представлений електрокар Ioniq 5. Цей "візок" розроблений спеціально для батарейних машин наступного покоління.

Kia EV6 — перший електромобіль марки на цій архітектурі і перша модель, дизайн якої виконаний у новій фірмовій стилістиці Opposites United ("Об'єднані протилежності"), ідея якої полягає у грі контрастів. Раніше Фокус писав, що компанія опублікувала перші знімки серійного EV6 15 березня.

Габаритна довжина електромобіля — 4680 мм, ширина — 1880 мм, висота — 1550 мм. Розмір колісної бази — 2900 мм. У розпорядженні водія і пасажирів просторий салон з повністю рівною підлогою в другому ряду.

Об'єм багажного відділення EV6 — 520 літрів, при складених спинках сидінь заднього ряду — близько 1300 літрів. Ще один невеликий багажник спереду вміщує 52 літри вантажу у задньопривідній версії і 20 літрів у повнопривідній.

[ + – ] Салон нового кросовера Kia EV6 GT

Салон Kia EV6 укомплектований двома 12,3-дюймовими дисплеями: один — приладова панель, другий — мультимедійна система. Підказки навігаційної системи виводяться на проекційний екран з "доповненою реальністю". Для управління навігатором, "мультимедійкою" і клімат-контролем передбачений блок "гарячих" сенсорних клавіш під центральним дефлектором вентиляції. Кілька аналогових клавіш збереглися на центральному тунелі, кермовому колесі та блоці ліворуч від нього. Сидіння оббиті матеріалом з перероблених пластикових пляшок.

[ + – ] Кросовер Kia EV6 GT

Електромобіль запропонують у п'яти модифікаціях, що відрізняються потужністю силової установки, ємністю батареї і приводом. Базова версія Standard Range з батареєю ємністю 58 кВт∙год і заднім приводом оснащена електродвигуном, що видає 170 к.с. і 350 Нм крутного моменту. Запас ходу такого кросовера складає 400 км. Повнопривідна модифікація з батареєю тієї ж ємності і двома моторами сукупної віддачею 235 л.с. і 605 Нм проїжджає без підзарядки 380 км.

Версія Long Range з батарей на 77,4 кВт∙год також доступна із заднім і повним приводом. У першому випадку на задній осі встановлений електродвигун, який видає 228 к.с. і 350 Нм, у другому — двома моторами із сукупною віддачею — 325 к.с. і 605 Нм. Запас ходу — 510 і 490 км відповідно.

Всі перераховані версії можна замовити у виконанні GT Line з більш агресивним кузовним обвісом, переналаштованим шасі та кермовим механізмом. У системи рекуперації енергії три рівня інтенсивності і режим i-Pedal для управління прискоренням/уповільненням однією педаллю.

[ + – ] Новий кросовер Kia EV6

Топова версія EV6 GT укомплектована двома електродвигунами сукупної віддачею 585 л.с. і 740 Нм (потужність переднього — 218 к.с., заднього — 367 к.с.). Акумуляторний блок ємністю 77,4 кВт∙год забезпечує запас ходу 400 км. Заявлений час прискорення з місця до 100 км/год — 3,5 секунди, максимальна швидкість примусово обмежена електронікою на позначці 260 км/год. Є електронна імітація блокування заднього диференціала, а на кермо винесена клавіша активації спортивного режиму.

Батарея Kia EV6 підтримує зарядку від швидкісних терміналів напругою 800 В і потужністю 350 кВт, що дозволяє поповнювати заряд батареї до 80% ємності за 18 хвилин і за 5 хвилин на 100 км шляху. Також передбачена можливість підключення до терміналів напругою 400 В і побутової електромережі. Від батареї можна живити побутові прилади потужністю до 3,6 кВт або інший електромобіль.

[ + – ] Новий кросовер Kia EV6

У списку систем активної безпеки і допомоги водієві автопілот другого рівня, асистент паркування з дистанційним управлінням і круїз-контроль з функціями утримання в смузі руху і розпізнавання дорожніх знаків.

На домашньому ринку продажу електромобіля почнуться у липні цього року. Прийом замовлень вже стартував. У Європі новинка з'явиться цієї осені. Серійне виробництво Kia EV6 налаштують у Південній Кореї, на одній лінії із співплатформенним електричним кросовером Ioniq 5. Вже за першу добу після офіційної прем'єри 23 лютого 2021 року компанія зібрала 23 760 попередніх замовлень на новинку, але, як повідомило агентство Reuters, з 7 по 14 квітня, складальний конвеєр заводу у Південній Кореї зупинять через нестачу мікросхем.