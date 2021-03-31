Электромобиль Kia EV6: обнародованы подробности и характеристики

Kia раскрыла технические характеристики серийного электрокара EV6, построенного на одной платформе с Hyundai Ioniq 5.

Компания Kia полностью раскрыла технические характеристики электрического крос-хэтчбека EV6, построенного на о модульной архитектуре E-GMP (Electric-Global Modular Platform). На этой же платформе базируется и недавно представленный электрокар Ioniq 5. Эта "тележка" разработана специально для батарейных машин следующего поколения.

Kia EV6 — первый электромобиль марки на этой архитектуре и первая модель, дизайн которой в выполнен новой фирменной стилистике Opposites United ("Объединенные противоположности"), идея которой заключается в игре контрастов. Ранее Фокус писал, что компания опубликовала первые снимки серийного EV6 15 марта.

Габаритная длина электромобиля — 4680 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1550 мм. Размер колесной базы — 2900 мм. В распоряжении водителя и пассажиров просторный салон с полностью ровным полом во втором ряду.

Объем багажного отделения EV6 — 520 литров, при сложенных спинках сидений заднего ряда — около 1300 литров. Еще один небольшой багажник спереди вмещает 52 литра груза в заднеприводной версии и 20 литров у полноприводной.

[ + – ] Салон нового кроссовера Kia EV6 GT

Салон Kia EV6 укомплектован двумя 12,3-дюймовыми дисплеями: один — приборная панель, второй — мультимедийная система. Подсказки навигационной системы выводятся на проекционный экран с "дополненной реальностью". Для управления навигатором, "мультимедийкой" и климат-контролем предусмотрен блок "горячих" сенсорных клавиш под центральным дефлектором вентиляции. Несколько аналоговых клавиш сохранились на центральном тоннеле, рулевом колесе и блоке слева от него. Сидения обиты материалом из переработанных пластиковых бутылок.

[ + – ] Кроссовер Kia EV6 GT

Электромобиль предложат в пяти модификациях, отличающихся мощностью силовой установки, емкостью батареи и приводом. Базовая версия Standard Range с батареей емкостью 58 кВт∙ч и задним приводом оснащена электродвигателем, выдающим 170 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Запас хода такого кроссовера составляет 400 км. Полноприводная модификация с батареей той же емкости и двумя моторами совокупной отдачей 235 л.с. и 605 Нм проезжает без подзарядки 380 км.

Версия Long Range с батарей на 77,4 кВт∙ч также доступна с задним и полным приводом. В первом случае на задней оси установлен электродвигатель, выдающий 228 л.с. и 350 Нм, во втором — двумя моторами совокупной отдачей — 325 л.с. и 605 Нм. Запас хода — 510 и 490 км соответственно.

Все перечисленные версии можно заказать в исполнении GT Line с более агрессивным кузовным обвесом, перенастроенным шасси и рулевым механизмом. У системы рекуперации энергии три уровня интенсивности и режим i-Pedal для управления ускорением/замедлением одной педалью.

[ + – ] Новый кроссовер Kia EV6

Топовая версия EV6 GT укомплектована двумя электродвигателями совокупной отдачей 585 л.с. и 740 Нм (мощность переднего — 218 л.с., заднего — 367 л.с.). Аккумуляторный блок емкостью 77,4 кВт∙ч обеспечивает запас хода 400 км. Заявленное время ускорения с места до 100 км/ч — 3,5 секунды, максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 260 км/ч. Имеется электронная имитация блокировки заднего дифференциала, а на руль вынесена клавиша активации спортивного режима.

Батарея Kia EV6 поддерживает зарядку от скоростных терминалов напряжением 800 В и мощностью 350 кВт, что позволяет пополнять заряд батареи до 80% емкости за 18 минут и за 5 минут на 100 км пути. Также предусмотрена возможность подключения к терминалам напряжением 400 В и бытовой электросети. От батареи можно запитать бытовые приборы мощностью до 3,6 кВт или другой электромобиль.

[ + – ] Новый кроссовер Kia EV6

В списке систем активной безопасности и помощи водителю автопилот второго уровня, ассистент парковки с дистанционным управлением и круиз-контроль с функциями удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

На домашнем рынке продажи электромобиля начнутся в июле этого года. Прием заказов уже стартовал. В Европе новинка появится этой осенью. Серийное производство Kia EV6 наладят в Южной Корее, на одной линии с соплатформенным электрическим кроссовером Ioniq 5. Уже за первые сутки после официальной премьеры 23 февраля 2021 года компания собрала 23 760 предварительных заказов на новинку, но, как сообщило агентство Reuters, с 7 по 14 апреля, сборочный конвейер завода в Южной Корее остановят из-за нехватки микросхем.