Ioniq 5 или первый ионический: Hyundai представила первую модель своего электрического суббренда Ioniq

Компактный электрохэтчбек Ioniq 5 имеет запас хода до 450 км, а подзарядка на 100 км пробега занимает 5 мин.

Компания Hyundai представила серийный электромобиль Ioniq 5, который стал первенцем отдельного электрического суббренда Ioniq. Новинка позиционируется как кроссовер, хотя по концепции машина ближе к классическому хэтчбеку. В длину Ioniq 5 достигает 4,5 м, а колесная база составляет 3000 мм, что обещает достаточный комфорт для пассажиров второго ряда.

Дизайн Ioniq 5 со строгими лаконичными линиями отсылает к концепт-кару Hyundai 45, показанному в 2019 году на Франкфуртском автосалоне. А в интерьере привлекают внимание два монитора диагональю 12 дюймов каждый: один как панель приборов, второй для бортовой мультимедийной системы. У водителя также есть проекционный дисплей с технологией дополненной реальности: текущая информация (например, подсказки навигации) проецируется на лобовое стекло в зоне прямой видимости.

[ + – ] Электрокар Ioniq 5. Фото: Hyundai

Центральная консоль может сдвигаться для облегчения посадки и высадку с любой стороны. Передние кресла снабжены подставками для ног, а в отделке салона использованы экокожа с окраской экстрактом семян льна, ткань из переработанных пластиковых бутылок, биокраска из масел рапса и кукурузы и другие экологичные материалы.

Электрокар Ioniq 5 построен на новой модульной платформе E-GMP (Electric Global Modulal Platform), которая также ляжет в основу других будущих электромобилей Hyundai и Kia. Тяговая литий-ионная батарея максимальной емкостью 72,6 кВт·ч обеспечивает пробег на одной зарядке до 450 км по циклу WLTP. Также будет предложена версия с батареей на 58 58 кВт·ч. Благодаря 800-вольтовой архитектуре Ioniq 5 отличается быстротой зарядки: при подключении к мощному 350-киловаттному терминалу пополнить заряд батареи от 10 до 80% можно за 18 минут, а для подзарядки на 100 км пробега достаточно 5 мин.

[ + – ] Интерьер Ioniq 5 с двумя широкоформатными дисплеями. Фото: Hyundai

Ioniq 5 выходит на рынок в двух исполнениях с задним и полным приводом, во втором случае у электрокара будет отдельный электромотор на каждой оси. Точные данные по отдаче силовой установки и динамике разгона до 100 км/ч приведены ниже в таблице.

Технические характеристики Ioniq 5 Версия Long Range с батареей емкостью 72,6 кВт·ч (77,4 кВт·ч для США) Полный привод Мощность, кВт 225 Крутящий момент, Нм 605 Разгон 0–100 км/ч, с 5,2 Задний привод Мощность, кВт 160 Крутящий момент, Нм 350 Разгон 0–100 км/ч, с 7,4 Версия Standard Range с батареей емкостью 58 кВт·ч Полный привод Мощность, кВт 173 Крутящий момент, Нм 605 Разгон 0–100 км/ч, с 6,1 Задний привод Мощность, кВт 125 Крутящий момент, Нм 350 Разгон 0–100 км/ч, с 8,5

Вместо внешних зеркал заднего вида используются видеокамеры — Ioniq 5 стал первым опытом применения такой системы на серийных моделях Hyundai. Также электрокар оснащен автопилотом второго уровня автономности в составе системы помощи водителю Highway Driver Assist 2. Это означает, что Ioniq 5 может ехать по шоссе с минимальным вмешательством водителя и, например, автоматически менять полосу движения, активируя сигнал поворота.

[ + – ] Электрокар Ioniq 5 будет продаваться в Украине, дата выхода на наш рынок будет озвучена позже. Фото: Hyundai

На основные рынки, включая США и Европу, Ioniq 5 выйдет в ближайшие месяцы, однако на первых порах продажи будут квотированы. Также электрокар появится в Украине: импортер прилагает максимум усилий, чтобы это произошло уже в этом году, однако не исключено, что появления Ioniq 5 нам придется подождать до начала 2021 года. Цены пока не озвучены.

Напомним, что стратегия расширения линейки Ioniq предполагает, что в следующем году будет представлен среднеразмерный электроседан Ioniq 6, а в 2024 году — большой внедорожник Ioniq 7.