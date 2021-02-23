Ioniq 5 або перший іонічний: Hyundai представила першу модель свого електричного суббренду Ioniq

Компактний електрохетчбек Ioniq 5 має запас ходу до 450 км, а підзарядка на 100 км пробігу займає 5 хв.

Компанія Hyundai представила серійний електромобіль Ioniq 5, який став первістком окремого електричного суббренду Ioniq. Новинка позиціюється як кросовер, хоча за концепцією машина ближче до класичного хетчбеку. У довжину Ioniq 5 досягає 4,5 м, а колісна база становить 3000 мм, що обіцяє достатній комфорт для пасажирів другого ряду.

Дизайн Ioniq 5 зі строгими лаконічними лініями відсилає до концепт-кару Hyundai 45, показаному у 2019 році на Франкфуртському автосалоні. А в інтерʼєрі привертають увагу два монітори діагоналлю 12 дюймів кожен: один як панель приладів, другий для бортової мультимедійної системи. У водія також є проекційний дисплей з технологією доповненої реальності: поточна інформація (наприклад, підказки навігації) проектується на лобове скло в зоні прямої видимості.

[ + – ] Електрокар Ioniq 5. Фото: Hyundai

Центральна консоль може зрушуватися для полегшення посадки і висадки з будь-якого боку. Передні крісла забезпечені підставками для ніг, а в обробці салону використані екошкіра із екстрактом насіння льону, тканина з перероблених пластикових пляшок, біофарба з масел ріпаку та кукурудзи та інші екологічні матеріали.

Електрокар Ioniq 5 побудований на новій модульній платформі E-GMP (Electric Global Modulal Platform), яка також ляже в основу інших майбутніх електромобілів Hyundai і Kia. Тягова літій-іонна батарея максимальним обсягом до 72,6 кВт · год забезпечує пробіг на одній зарядці до 450 км по циклу WLTP. Також буде запропонована версія з батареєю на 58 58 кВт · год. Завдяки 800-вольтовій архітектурі Ioniq 5 відрізняється швидкість зарядки: при підключенні до потужного 350-кіловатний терміналу поповнити заряд батареї від 10 до 80% можна за 18 хвилин, а для підзарядки на 100 км пробігу досить 5 хв.

[ + – ] Інтер'єр Ioniq 5 з двома широкоформатними дисплеями. Фото: Hyundai

Ioniq 5 виходить на ринок у двох виконаннях із заднім і повним приводом, у другому випадку в електрокара буде окремий електромотор на кожній осі. Точні дані з віддачі силової установки і динаміки розгону до 100 км/г наведені нижче в таблиці.

Технические характеристики Ioniq 5 Версия Long Range с батареей емкостью 72,6 кВт·ч (77,4 кВт·ч для США) Полный привод Мощность, кВт 225 Крутящий момент, Нм 605 Разгон 0–100 км/ч, с 5,2 Задний привод Мощность, кВт 160 Крутящий момент, Нм 350 Разгон 0–100 км/ч, с 7,4 Версия Standard Range с батареей емкостью 58 кВт·ч Полный привод Мощность, кВт 173 Крутящий момент, Нм 605 Разгон 0–100 км/ч, с 6,1 Задний привод Мощность, кВт 125 Крутящий момент, Нм 350 Разгон 0–100 км/ч, с 8,5

Замість зовнішніх дзеркал заднього виду використовуються відеокамери — Ioniq 5 став першим досвідом застосування такої системи на серійних моделях Hyundai. Також електрокар оснащений автопілотом другого рівня автономності в складі системи допомоги водієві Highway Driver Assist 2. Це означає, що Ioniq 5 може їхати по шосе з мінімальним втручанням водія і, наприклад, автоматично змінювати смугу руху, активуючи сигнал повороту.

[ + – ] Електрокар Ioniq 5 буде продаватися в Україні, дата виходу на наш ринок буде озвучена пізніше. Фото: Hyundai

На основні ринки, включаючи США і Європу, Ioniq 5 вийде в найближчі місяці, однак на перших порах продажі будуть квотовані. Також електрокар зʼявиться в Україні: імпортер докладає максимум зусиль, щоб це сталося вже в цьому році, однак не виключено, що появи Ioniq 5 нам доведеться почекати до початку 2021 року. Ціни поки не озвучені.

Нагадаємо, що стратегія розширення лінійки Ioniq передбачає, що в наступному році буде представлений середньорозмірний електроседан Ioniq 6, а у 2024 році — великий позашляховик Ioniq 7.