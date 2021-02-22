По замкнутому циклу: Hyundai превратит отработанные аккумуляторы электрокаров в стационарные накопители

Компании Hyundai, LG Energy Solution и южнокорейский оператор такси KST Mobility внедрят новую модель использования отработанных аккумуляторов электрокаров.

По мере увеличения количества выпускаемых электрокаров в мире все актуальнее становится вопрос утилизации отработанных батарей. Учитывая высокую токсичность компонентов аккумуляторов, речь может идти о полноценной переработке, что в среднесрочной перспективе обернется огромными затратами со стороны производителей и государственных структур, либо продлении жизни батарей и использовании их как вспомогательных источников питания. Именно второй вариант решили реализовать в Южной Корее.

Как сообщает издание The Korea Herald, на состоявшейся на прошлой неделе встрече премьер-министра Южной Кореи Чунг Се Кюна с председателем Hyundai Motor Group Чунг Ыисуном и президентлм LG Energy Solution Кимом Чен Хеном была представлена перспективная бизнес-модель повторного использования отработанных аккумуляторных батарей электромобилей и подписан меморандум между министерством торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, фирмами Hyundai Glovis, LG Energy Solution и местным оператором такси KST Mobility.

[ + – ] Премьер-министр Юной Кореи Чунг Се Кюн (в центре) и председатель Hyundai Motor Group Чунг Ыисун на подписании меморандума о повторном использовании батарей электрокаров, состоявшемся в исследовательском институте Hyundai Motor в Намьянге. Фото: Hyundai

В соответствии с подписанным соглашением, Hyundai будет продавать свои электромобили Kona компании KST Mobility без аккумуляторов, что позволит ей сократить первоначальные вложения. Затем Hyundai Glovis, подразделение Hyundai Motor по доставке автомобилей, сдаст аккумуляторы в аренду KST Mobility, а после первичной выработки ресурса, когда емкость снизится до 60–80%, передаст их компании LG Energy Solution. Та, в свою очередь, построит на их основе стационарные энергетические накопители ESS для быстрой зарядки электротакси все той же KST Mobility. Такие накопители будут заряжаться от сети в ночное время, когда стоимость электроэнергии меньше.

Такая стратегия, несмотря на кажущуюся сложность, весьма перспективна, ведь, по оценкам самой компании Hyundai, к 2029 году она встанет перед необходимостью утилизации 80 000 списанных батарей от электрокаров. Если все пойдет в соответствии с соглашением, у Hyundai появится реальная возможность повторного использования аккумуляторов, а корпоративный рынок электрокаров в Южной Корее получит толчок для роста.

В планах Hyundai — дальнейшее расширение линейки электрокаров под отдельным брендом Ioniq. Первенцем станет компактный хэтчбек Ioniq 5, мировая премьера которого состоится уже завтра. В следующем году будет представлен среднеразмерный электроседан Ioniq 6, а в 2024 году — большой внедорожник Ioniq 7.