За замкнутим циклом: Hyundai перетворить відпрацьовані акумулятори електрокарів на стаціонарні накопичувачі

Компанії Hyundai, LG Energy Solution і південнокорейський оператор таксі KST Mobility впровадять нову модель використання відпрацьованих акумуляторів електрокарів.

У міру збільшення кількості випущених електрокарів у світі все актуальнішим стає питання щодо утилізації використаних акумуляторів. З огляду на високу токсичність компонентів акумуляторів, мова може йти про повноцінну переробку, що в середньостроковій перспективі обернеться величезними витратами з боку виробників і державних структур, або продовження життя батарей і використання їх як допоміжних джерел живлення. Саме другий варіант вирішили реалізувати в Південній Кореї.

Як повідомляє видання The Korea Herald, минулого тижня відбулася зустріч премʼєр-міністра Південної Кореї Чунг Се Кюна з головою Hyundai Motor Group Чунг Иїсуном і президентом LG Energy Solution Кімом Чен Хен, де була представлена перспективна бізнес-модель повторного використання відпрацьованих акумуляторних батарей електромобілів і підписаний меморандум між міністерством торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї, фірмами Hyundai Glovis, LG Energy Solution і місцевим оператором таксі KST Mobility.

[ + – ] Прем'єр-міністр Юній Кореї Чунг Се Кюн (у центрі) та голова Hyundai Motor Group Чунг Иїсун на підписанні меморандуму про повторне використання батарей електрокарів, що відбувся в дослідницькому інституті Hyundai Motor у Намьянг. Фото: Hyundai

Відповідно до підписаної угоди, Hyundai буде продавати свої електромобілі Kona компанії KST Mobility без акумуляторів, що дозволить їй скоротити початкові вкладення. Потім Hyundai Glovis, підрозділ Hyundai Motor з доставки автомобілів, здасть акумулятори в оренду KST Mobility, а після первинного вироблення ресурсу, коли ємність знизиться до 60-80%, передасть їх компанії LG Energy Solution. Та, у свою чергу, побудує на їхній основі стаціонарні енергетичні накопичувачі ESS для швидкої зарядки електротаксі все тієї ж KST Mobility. Такі накопичувачі будуть заряджатися від мережі в нічний час, коли вартість електроенергії менше.

Така стратегія, незважаючи на складність, досить перспективна, адже, за оцінками самої компанії Hyundai, до 2029 року вона встане перед необхідністю утилізації 80 000 списаних батарей від електрокарів. Якщо все піде згідно з угодою, у Hyundai зʼявиться реальна можливість повторного використання акумуляторів, а корпоративний ринок електрокарів у Південній Кореї отримає поштовх для зростання.

У планах Hyundai — подальше розширення лінійки електрокарів під окремим брендом Ioniq. Первістком стане компактний хетчбек Ioniq 5, світова премʼєра якого відбудеться вже завтра. У наступному році буде представлений середньорозмірний електроседан Ioniq 6, а у 2024 році — великий позашляховик Ioniq 7.