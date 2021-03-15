Kia опубликовала фотографии серийного электромобиля EV6

Официальная премьера электрокара, построенного на одной платформе с Ioniq 5, состоится до конца марта.

Компания Kia опубликовала первые снимки серийного электромобиля EV6, официальная премьера которого состоится уже в конце марта.

Дизайн Kia EV6 разработан в соответствии с новой фирменной стилистикой Kia — Opposites United («Объединенные противоположности»), идея которой заключается в игре контрастов. В случае EV6 — это «парящая» крыша, белизна которой подчеркнута черными стойками.

Переднюю часть кузова украшает новая версия фирменной «улыбки тигра» — Digital Tiger Face. Логотип на носу тоже новый: начертание названия марки без разрывов. Последовательно загорающиеся элементы передней оптики создают уникальную «световую подпись», а воздухозаборник в нижней части делает автомобиль визуально шире.

Как отмечают в компании, профиль приподнятой пятидверки вдохновлен кроссоверами: скошенное лобовое стекло, покатая линия крыши с «акульим плавничком», небольшой козырек над дверью багажного отделения и приподнятый «утиный хвост» на корме. Диодные задние фонари оформлены аналогично передней оптике.

[ + – ] Фото: Kia

В основе модели лежит модульная платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform), разработанная специально для батарейных машин следующего поколения. Первым эту «тележку» опробовал электромобиль Ioniq 5, представленный три недели назад.

Благодаря E-GMP новый электромобиль сможет предложить более просторный салон, чем электрические версии моделей, изначально укомплектованных ДВС. В салоне Kia EV6 — широкий изогнутый дисплей, объединивший цифровую приборную панель и мультимедийную систему с навигацией. Чуть ниже, по центру передней панели, расположился блок управления климат-контролем с сенсорными кнопками. Сиденья переднего ряда обтянуты текстилем из переработанного пластика, между ними — массивная «двухэтажная» консоль.

[ + – ] Интерьер Kia EV6. Фото: Kia

Точные технические характеристики Kia EV6 пока не раскрываются. Как было заявлено ранее, запас хода электромобиля превысит 500 км, а время зарядки батареи составит менее 20 минут. Также новинке обещаны системы автономного управления, соответствующие второму уровню автономности по классификации SAE («hands off»), то есть электроника самостоятельно управляет автомобилем, осуществляя ускорение и торможение, но водитель должен держать руки на рулевом колесе и быть готовым в любой момент взять управление на себя.