Kia опублікувала фотографії серійного електромобіля EV6

Офіційна прем'єра електрокара, побудованого на одній платформі з Ioniq 5, відбудеться до кінця березня.

Компанія Kia опублікувала перші знімки серійного електромобіля EV6, офіційна премʼєра якого відбудеться вже наприкінці березня.

Дизайн Kia EV6 розроблений відповідно до нової фірмової стилістики Kia — Opposites United («Обʼєднані протилежності»), ідея якої полягає в грі контрастів. У разі EV6 — це дах, що «плаває», білизна котрого підкреслена чорними стійками.

Передню частину кузова прикрашає нова версія фірмової «посмішки тигра» — Digital Tiger Face. Логотип на носі теж новий: зображення назви марки без розривів. Елементи передньої оптики, що послідовно загораються, створюють унікальний «світловий підпис», а повітрозабірник у нижній частині робить автомобіль візуально ширшим.

Як зазначають у компанії, профіль припіднятої пятидверки натхненний кроссоверами: скошене лобове скло, похила лінія даху з «акулячим плавничками», невеликий козирок над дверима багажного відділення і піднятий «качиний хвіст» на кормі. Діодні задні ліхтарі оформлені аналогічно передній оптиці.

[ + – ] Фото: Kia

В основі моделі лежить модульна платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform), розроблена спеціально для батарейних машин наступного покоління. Першим цей «візок» випробував електромобіль Ioniq 5, представлений три тижні тому.

Завдяки E-GMP новий електромобіль зможе запропонувати більш просторий салон, ніж електричні версії моделей, спочатку укомплектованих ДВЗ. У салоні Kia EV6 — широкий вигнутий дисплей, який обʼєднав цифрову приладову панель і мультимедійну систему з навігацією. Трохи нижче, у центрі передньої панелі, розташувався блок управління клімат-контролем із сенсорними кнопками. Сидіння переднього ряду обтягнуті текстилем із переробленого пластику, між ними — масивна «двоповерхова» консоль.

[ + – ] Інтер'єр Kia EV6. Фото: Kia

Точні технічні характеристики Kia EV6 поки не розкриваються. Як було заявлено раніше, запас ходу електромобіля перевищить 500 км, а час зарядки батареї складе менше 20 хвилин. Також новинці пообіцяли системи автономного управління, що відповідають другому рівню автономності за класифікацією SAE («hands off»), тобто електроніка самостійно керує автомобілем, здійснюючи прискорення і гальмування, але водій повинен тримати руки на кермі й бути готовим у будь-який момент взяти керування на себе.