В Hyundai раскрыли подробности электрокара Genesis: 4 с до "сотни" и зарядка за 18 минут
Новый Genesis GV60 способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4 с. Запас хода электрокроссовера может достигать 451 км.
Опубликованы характеристики Genesis GV60 2022. Электрический кроссовер от премиум-подразделения компании Hyundai - Genesis GV60 поступит в продажу с 2022 года. Об этом сообщил сайт Motor1.
Электромобиль Genesis GV60 построен на платформе E-GMP, которую также используют кроссоверы Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Он немного меньше собратьев по размерам:
- Длина – 4515 мм
- Ширина – 1890 мм
- Высота – 1580 мм
- Колесная база – 2900 мм
Электрокар будет доступен исключительно с батареей емкостью 77кВт∙ч. Зарядить ее на 80% в быстром режиме (от зарядных станций мощностью 350 кВт) можно всего за 18 минут.
Покупателям будут доступны три версии Genesis GV60:
- Standard RWD – один мотор, задний привод, 225 л. с., запас хода – 451 км
- Standard AWD – два мотора, полный привод, 313 л. с., запас хода – 400 км
- Performance – два мотора, полный привод, 429 л. с., запас хода – 368 км
В версии Performance есть возможность кратковременно (на 10 секунд) активировать спортивный режим Boost. В этом случае мощность повышается до 483 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 4 с.Важно
Ранее стало известно, что новый Genesis GV60 сможет распознавать владельца в лицо, а завести его можно с помощью сканера отпечатков пальцев.
Также Фокус рассказывал о первом электромобиле Subaru. Это полноприводной кроссовер размером с Forester.