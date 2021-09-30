В Hyundai раскрыли подробности электрокара Genesis: 4 с до "сотни" и зарядка за 18 минут

Новый Genesis GV60 способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4 с. Запас хода электрокроссовера может достигать 451 км.

Опубликованы характеристики Genesis GV60 2022. Электрический кроссовер от премиум-подразделения компании Hyundai - Genesis GV60 поступит в продажу с 2022 года. Об этом сообщил сайт Motor1.

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[ + – ] Кратковременно в режиме Overboost мощность достигает 483 л. с. Фото: Genesis

Электромобиль Genesis GV60 построен на платформе E-GMP, которую также используют кроссоверы Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Он немного меньше собратьев по размерам:

Длина – 4515 мм

Ширина – 1890 мм

Высота – 1580 мм

Колесная база – 2900 мм

Электрокар будет доступен исключительно с батареей емкостью 77кВт∙ч. Зарядить ее на 80% в быстром режиме (от зарядных станций мощностью 350 кВт) можно всего за 18 минут.

[ + – ] В заднеприводном варианте запас хода - 451 км Фото: Genesis

Покупателям будут доступны три версии Genesis GV60:

Standard RWD – один мотор, задний привод, 225 л. с., запас хода – 451 км

Standard AWD – два мотора, полный привод, 313 л. с., запас хода – 400 км

Performance – два мотора, полный привод, 429 л. с., запас хода – 368 км

В версии Performance есть возможность кратковременно (на 10 секунд) активировать спортивный режим Boost. В этом случае мощность повышается до 483 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 4 с.

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Ранее стало известно, что новый Genesis GV60 сможет распознавать владельца в лицо, а завести его можно с помощью сканера отпечатков пальцев.

Также Фокус рассказывал о первом электромобиле Subaru. Это полноприводной кроссовер размером с Forester.