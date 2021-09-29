Показали первый электромобиль Subaru (видео)
Электрокроссовер Subaru Solterra готовят к официальной презентации. Разрабатывали его создавали совместно с Toyota.
Новый Subaru Solterra показался в официальном видео. Короткий ролик опубликовали на Youtube-канале японского бренда. Электрокар должны представить в 2022 году, а его продажи стартуют в начале 2023 года.
Название модели образовано слиянием двух латинских слов – Sol ("солнце") и Terra ("земля"). Первый электромобиль Subaru разрабатывали в сотрудничестве с Toyota. Создан он на новой электрической платформе, которую также использует кроссовер Toyota bZ4X.
Электрокар по размерам сопоставим с Subaru Forester. Видео, а также опубликованные ранее фото, дают возможность разглядеть граненый дизайн автомобиля.
Рассекречен и салон Subaru Solterra 2023. Кроссовер получил виртуальную панель приборов, большой тачскрин и сенсорные кнопки аудио системой и климат-контролем. Передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем.
Характеристики Subaru Solterra пока не разглашают, но известно, что кроссовер получит два электромотора и, конечно же, будет полноприводным. По предварительным данным, мощность авто составит 300 л. с., а запас хода достигнет 600 км.
Ранее Фокус рассказывал, что Renault показали недорогой электромобиль по цене Skoda Octavia. Он уже поступил в продажу, а с 2022 года появится и в каршеринге.