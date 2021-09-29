Показали первый электромобиль Subaru (видео)

Электрокроссовер Subaru Solterra готовят к официальной презентации. Разрабатывали его создавали совместно с Toyota.

Новый Subaru Solterra показался в официальном видео. Короткий ролик опубликовали на Youtube-канале японского бренда. Электрокар должны представить в 2022 году, а его продажи стартуют в начале 2023 года.

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[ + – ] Название модели образовано слиянием латинских слов Sol ("солнце") и Terra ("земля"). Фото: Subaru

Название модели образовано слиянием двух латинских слов – Sol ("солнце") и Terra ("земля"). Первый электромобиль Subaru разрабатывали в сотрудничестве с Toyota. Создан он на новой электрической платформе, которую также использует кроссовер Toyota bZ4X.

[ + – ] Большинство кнопок в салоне - сенсорные Фото: Subaru

Электрокар по размерам сопоставим с Subaru Forester. Видео, а также опубликованные ранее фото, дают возможность разглядеть граненый дизайн автомобиля.

Рассекречен и салон Subaru Solterra 2023. Кроссовер получил виртуальную панель приборов, большой тачскрин и сенсорные кнопки аудио системой и климат-контролем. Передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем.

[ + – ] Subaru Solterra получит два мотора и полный привод. Фото: Subaru

Характеристики Subaru Solterra пока не разглашают, но известно, что кроссовер получит два электромотора и, конечно же, будет полноприводным. По предварительным данным, мощность авто составит 300 л. с., а запас хода достигнет 600 км.

[ + – ] Solterra первый электрический Subaru видео

Ранее Фокус рассказывал, что Renault показали недорогой электромобиль по цене Skoda Octavia. Он уже поступил в продажу, а с 2022 года появится и в каршеринге.