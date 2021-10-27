ТОП-10 найпопулярніших авто в Європі: Tesla виривається у лідери

Tesla Model 3 стала найпопулярнішим автомобілем у Європі. Уперше у лідери ринку вийшов електромобіль.

Знаковою подією відзначився авторинок Європи у вересні. Уперше в лідери за результатами місяця вийшов електромобіль. Тепер найпопулярніший автомобіль у Європі – Tesla Model 3. Про це свідчить статистика JATO Dynamics.

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За вересень на європейському континенті купили 24 591 Tesla Model 3 – на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Електричний седан обігнав Renault Clio (18 264 проданих авто) і Dacia Sandero (17 988). Також варто зазначити, що у більшості моделей зазначений спад продажів, а ринок загалом обвалився на 25% – продано 964 800 автомобілів. Дався взнаки глобальний дефіцит мікрочіпів, що змусив низку автовиробників на якийсь час зупинити складальні підприємства.

[ + – ] У вересні європейці купили 24 591 Tesla Model 3 Фото: Tesla

Найпопулярніші авто в Європі за вересень 2021 року:

Tesla Model 3 — 24 591 проданих авто (зростання +58%). Renault Clio — 18 264 (-23%). Dacia Sandero — 17 988 (-9%). Volkswagen Golf — 17 507 (-39%). Fiat 500 — 16349 (-3%). Opel/Vauxhall Corsa — 15 502 (-41%). Peugeot 2008 — 14 931 (-16%). Hyundai Tucson — 14 088 (+40%). Peugeot 208 — 13 895 (-31%). Renault Captur — 13 715 (-36%).

Багаторічний європейський лідер Volkswagen Golf у вересні став лише четвертим – продали 17 507 машин. Утім, він залишається лідером за результатами 9 місяців 2021 (176 061 авто). Друге місце посідає Toyota Yaris (157 240 авто), а третє — Dacia Sandero (148 523).

[ + – ] За результатами дев'яти місяців 2021 року лідерство зберігає Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Звичайно, Tesla лідирує і серед електрокарів на європейському ринку, причому із серйозним відривом. Варто зазначити, що продаж Tesla Model 3 і Model Y незабаром ще зросте, адже під кінець року запрацює європейська гігафабрика компанії поблизу Берліна.

ТОП-10 найпопулярніших електромобілів у Європі:

Tesla Model 3 — 24 591 проданих авто. Tesla Model Y — 8 926. Volkswagen ID.3 — 8 302. Renault Zoe — 6 580. Skoda Enyaq — 5 942. Kia Niro EV — 5 516. Fiat 500 — 4 758. Volkswagen ID.4 — 4 603. Peugeot e-208 — 4 332. Dacia Spring — 4 166.

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