ТОП-10 найпопулярніших авто в Європі: Tesla виривається у лідери
Tesla Model 3 стала найпопулярнішим автомобілем у Європі. Уперше у лідери ринку вийшов електромобіль.
Знаковою подією відзначився авторинок Європи у вересні. Уперше в лідери за результатами місяця вийшов електромобіль. Тепер найпопулярніший автомобіль у Європі – Tesla Model 3. Про це свідчить статистика JATO Dynamics.
За вересень на європейському континенті купили 24 591 Tesla Model 3 – на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Електричний седан обігнав Renault Clio (18 264 проданих авто) і Dacia Sandero (17 988). Також варто зазначити, що у більшості моделей зазначений спад продажів, а ринок загалом обвалився на 25% – продано 964 800 автомобілів. Дався взнаки глобальний дефіцит мікрочіпів, що змусив низку автовиробників на якийсь час зупинити складальні підприємства.
Найпопулярніші авто в Європі за вересень 2021 року:
- Tesla Model 3 — 24 591 проданих авто (зростання +58%).
- Renault Clio — 18 264 (-23%).
- Dacia Sandero — 17 988 (-9%).
- Volkswagen Golf — 17 507 (-39%).
- Fiat 500 — 16349 (-3%).
- Opel/Vauxhall Corsa — 15 502 (-41%).
- Peugeot 2008 — 14 931 (-16%).
- Hyundai Tucson — 14 088 (+40%).
- Peugeot 208 — 13 895 (-31%).
- Renault Captur — 13 715 (-36%).
Багаторічний європейський лідер Volkswagen Golf у вересні став лише четвертим – продали 17 507 машин. Утім, він залишається лідером за результатами 9 місяців 2021 (176 061 авто). Друге місце посідає Toyota Yaris (157 240 авто), а третє — Dacia Sandero (148 523).
Звичайно, Tesla лідирує і серед електрокарів на європейському ринку, причому із серйозним відривом. Варто зазначити, що продаж Tesla Model 3 і Model Y незабаром ще зросте, адже під кінець року запрацює європейська гігафабрика компанії поблизу Берліна.
ТОП-10 найпопулярніших електромобілів у Європі:
- Tesla Model 3 — 24 591 проданих авто.
- Tesla Model Y — 8 926.
- Volkswagen ID.3 — 8 302.
- Renault Zoe — 6 580.
- Skoda Enyaq — 5 942.
- Kia Niro EV — 5 516.
- Fiat 500 — 4 758.
- Volkswagen ID.4 — 4 603.
- Peugeot e-208 — 4 332.
- Dacia Spring — 4 166.
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