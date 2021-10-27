ТОП-10 самых популярных авто в Европе: Tesla вырывается в лидеры
Tesla Model 3 стала самым популярным автомобилем в Европе. Впервые в лидеры рынка вышел электромобиль.
Знаковым событием отметился авторынок Европы в сентябре. Впервые в лидеры по результатам месяца вышел электромобиль. Теперь самый популярный авто в Европе – Tesla Model 3. Об этом свидетельствует статистика JATO Dynamics.
За сентябрь на европейском континенте купили 24 591 Tesla Model 3 – на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Электрический седан обогнал Renault Clio (18 264 проданных авто) и Dacia Sandero (17 988). Также следует отметить, что у большинства моделей отмечен спад продаж, а рынок в целом обвалился на 25% — продано 964 800 автомобилей. Сказался глобальный дефицит микрочипов, заставивший ряд автопроизводителей на время остановить сборочные предприятия.
Самые популярные авто в Европе за сентябрь 2021 года:
- Tesla Model 3 – 24 591 проданных авто (рост +58%)
- Renault Clio – 18 264 (-23%)
- Dacia Sandero – 17 988 (-9%)
- Volkswagen Golf – 17 507 (-39%)
- Fiat 500 – 16 349 (-3%)
- Opel/Vauxhall Corsa – 15 502 (-41%)
- Peugeot 2008 – 14 931 (-16%)
- Hyundai Tucson – 14 088 (+40%)
- Peugeot 208 – 13 895 (-31%)
- Renault Captur – 13 715 (-36%)
Многолетний европейский лидер Volkswagen Golf в сентябре стал только четвертым – продали 17 507 машин. Впрочем, он остается лидером по результатам 9 месяцев 2021 года (176 061 авто). Второе место занимает Toyota Yaris (157 240 авто), а третье – Dacia Sandero (148 523).
Конечно же, Tesla лидирует и среди электрокаров на европейском рынке, причем с серьезным отрывом. Следует отметить, что продажи Tesla Model 3 и Model Y в скором времени еще вырастут, ведь под конец года заработает европейская гигафабрика компании близ Берлина.Важно
ТОП-10 самых популярных электромобилей в Европе:
- Tesla Model 3 – 24 591 проданных авто
- Tesla Model Y – 8926
- Volkswagen ID.3 – 8302
- Renault Zoe – 6580
- Skoda Enyaq – 5942
- Kia Niro EV – 5516
- Fiat 500 – 4758
- Volkswagen ID.4 – 4603
- Peugeot e-208 – 4332
- Dacia Spring – 4166
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