ТОП-10 самых популярных авто в Европе: Tesla вырывается в лидеры

Tesla Model 3 стала самым популярным автомобилем в Европе. Впервые в лидеры рынка вышел электромобиль.

Знаковым событием отметился авторынок Европы в сентябре. Впервые в лидеры по результатам месяца вышел электромобиль. Теперь самый популярный авто в Европе – Tesla Model 3. Об этом свидетельствует статистика JATO Dynamics.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

За сентябрь на европейском континенте купили 24 591 Tesla Model 3 – на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Электрический седан обогнал Renault Clio (18 264 проданных авто) и Dacia Sandero (17 988). Также следует отметить, что у большинства моделей отмечен спад продаж, а рынок в целом обвалился на 25% — продано 964 800 автомобилей. Сказался глобальный дефицит микрочипов, заставивший ряд автопроизводителей на время остановить сборочные предприятия.

[ + – ] В сентябре европейцы купили 24 591 Tesla Model 3 Фото: Tesla

Самые популярные авто в Европе за сентябрь 2021 года:

Tesla Model 3 – 24 591 проданных авто (рост +58%) Renault Clio – 18 264 (-23%) Dacia Sandero – 17 988 (-9%) Volkswagen Golf – 17 507 (-39%) Fiat 500 – 16 349 (-3%) Opel/Vauxhall Corsa – 15 502 (-41%) Peugeot 2008 – 14 931 (-16%) Hyundai Tucson – 14 088 (+40%) Peugeot 208 – 13 895 (-31%) Renault Captur – 13 715 (-36%)

Многолетний европейский лидер Volkswagen Golf в сентябре стал только четвертым – продали 17 507 машин. Впрочем, он остается лидером по результатам 9 месяцев 2021 года (176 061 авто). Второе место занимает Toyota Yaris (157 240 авто), а третье – Dacia Sandero (148 523).

[ + – ] По результатам девяти месяцев 2021 года лидерство сохраняет Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Конечно же, Tesla лидирует и среди электрокаров на европейском рынке, причем с серьезным отрывом. Следует отметить, что продажи Tesla Model 3 и Model Y в скором времени еще вырастут, ведь под конец года заработает европейская гигафабрика компании близ Берлина.

Важно

Подержанные авто в Украине подорожают на 25-30% - названа причина

ТОП-10 самых популярных электромобилей в Европе:

Tesla Model 3 – 24 591 проданных авто Tesla Model Y – 8926 Volkswagen ID.3 – 8302 Renault Zoe – 6580 Skoda Enyaq – 5942 Kia Niro EV – 5516 Fiat 500 – 4758 Volkswagen ID.4 – 4603 Peugeot e-208 – 4332 Dacia Spring – 4166

Ранее Фокус рассказывал о суперкаре Tesla Roadster. Старт его производства перенесли на 2023 год.