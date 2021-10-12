На пороге перемен: Tesla готовит революцию на авторынке Европы (видео)

Первая европейская гигафабрика Tesla заработает не раньше ноября. Тем не менее, американский автогигант уже творит историю в Европе.

Знаковое событие произошло на авторынке Германии. По результатам сентября самым популярным авто в стране впервые стал электромобиль – Tesla Model 3. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Электрокар Tesla обогнал по продажам многолетнего лидера Volkswagen Golf – за сентябрь на учет поставили 6886 Model 3 (рост продаж на 146%) и 6828 VW Golf 8 (падение на 41%). Для Германии это настоящая сенсация и свидетельство больших перемен.

[ + – ] Tesla Model 3 в Германии обогнала по продажам VW Golf Фото: Tesla

Немецкий авторынок – ключевой в Европе и он далеко не единственный, где электрокары стали популярнее авто с двигателями внутреннего сгорания. В Норвегии уже в 2022 году могут прекратить продажи бензиновых и дизельных авто из-за малого спроса.

Важная деталь: пока Tesla Model 3 и другие модели американского бренда в Европу импортируют. Илон Маск на днях с размахом открыл гигафабрику Tesla под Берлином, способную выпускать до 500 тыс. электромобилей в год. Она заработает с ноября-декабря и до конца 2022 года должна выйти на проектную мощность. А это значит, что в ближайшие годы европейские продажи Tesla серьезно вырастут.

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Другие автопроизводители также активно наращивают выпуск электромобилей, ведь спрос на них стремительно растет. В той же Германии в премиум-сегменте электрокар Porsche Taycan обогнал по продажам Mercedes-Benz S-Class, а Volkswagen ID.3 почти столь же популярен, как Tesla Model 3.

[ + – ] Гигафабрику Tesla торжественно открыл Илон Маск

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