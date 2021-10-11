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Самый яркий электромобиль Volvo пошел в производство: первый купе-кроссовер марки с запасом хода 420 км

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Volvo C40 Recharge, новый Volvo C40, электромобиль Volvo, кроссовер Volvo, электрокар Volvo
Фото: Volvo | Volvo C40 Recharge способен проехать до 420 км без подзарядки

Купе-кроссовер Volvo C40 Recharge способен проехать 420 км без подзарядки. Модель предложат в богатой комплектации.

Стартовало производство электрического кроссовера Volvo C40 Recharge. Выпускают его на предприятии в бельгийском Генте. Электрокар можно будет не только купить за 57 890 евро, но и взять в лизинг по онлайн-подписке за 699 евро в месяц. Об этом сообщает официальный сайт Volvo.

Volvo C40 Recharge, новый Volvo C40, электромобиль Volvo, кроссовер Volvo, электрокар Volvo
Производство электрокара стартовало на предприятии в бельгийском Генте
Фото: Volvo

Новый Volvo C40 2022 – купеобразная версия модели ХС40 с покатой крышей и заостренной задней частью. В отличие от собрата, ее предложат исключительно в электрической версии Recharge. К слову, это первый купе-кроссовер в истории марки.

Компоновка салона с большим сенсорным дисплеем знакома по Volvo XC40. Мультимедийную систему для электромобиля разработали специалисты Google.

Volvo C40 Recharge, новый Volvo C40, электромобиль Volvo, кроссовер Volvo, электрокар Volvo
Мультимедийную систему разработал Google
Фото: Volvo

У Volvo XC40 Recharge позаимствовали и силовую установку. Пара электромоторов (по одному на ось) развивают 408 л. с. и обладают крутящим моментом в 660 Нм. Электрокар Volvo разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Volvo C40 Recharge, новый Volvo C40, электромобиль Volvo, кроссовер Volvo, электрокар Volvo
Завод в Генте может выпускать 135 тыс. электрокаров ежегодно
Фото: Volvo

Аккумуляторная батарея на 78 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 420 км (по циклу WLTP). Быстрая зарядка на 80% занимает примерно 40 минут.

Электрокроссовер Volvo предложат в богатой комплектации с 20-дюймовыми дисками, панорамной крышей, камерами кругового обзора, электроприводами сидений и двери багажника.

Volvo C40 Recharge, новый Volvo C40, электромобиль Volvo, кроссовер Volvo, электрокар Volvo
Кроссовер можно не только купить, но и взять в лизинг
Фото: Volvo

В ближайшее время модельный ряд шведской марки пополнят еще несколько электрокаров. Предприятие в Генте способно выпускать по 135 тыс. электромобилей в год.

Ранее Фокус рассказывал, что Volvo и Geely совместно создали конкурента Subaru WRX. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с