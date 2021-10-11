Самый яркий электромобиль Volvo пошел в производство: первый купе-кроссовер марки с запасом хода 420 км

Купе-кроссовер Volvo C40 Recharge способен проехать 420 км без подзарядки. Модель предложат в богатой комплектации.

Стартовало производство электрического кроссовера Volvo C40 Recharge. Выпускают его на предприятии в бельгийском Генте. Электрокар можно будет не только купить за 57 890 евро, но и взять в лизинг по онлайн-подписке за 699 евро в месяц. Об этом сообщает официальный сайт Volvo.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Производство электрокара стартовало на предприятии в бельгийском Генте Фото: Volvo

Новый Volvo C40 2022 – купеобразная версия модели ХС40 с покатой крышей и заостренной задней частью. В отличие от собрата, ее предложат исключительно в электрической версии Recharge. К слову, это первый купе-кроссовер в истории марки.

Компоновка салона с большим сенсорным дисплеем знакома по Volvo XC40. Мультимедийную систему для электромобиля разработали специалисты Google.

[ + – ] Мультимедийную систему разработал Google Фото: Volvo

У Volvo XC40 Recharge позаимствовали и силовую установку. Пара электромоторов (по одному на ось) развивают 408 л. с. и обладают крутящим моментом в 660 Нм. Электрокар Volvo разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

[ + – ] Завод в Генте может выпускать 135 тыс. электрокаров ежегодно Фото: Volvo

Аккумуляторная батарея на 78 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 420 км (по циклу WLTP). Быстрая зарядка на 80% занимает примерно 40 минут.

Электрокроссовер Volvo предложат в богатой комплектации с 20-дюймовыми дисками, панорамной крышей, камерами кругового обзора, электроприводами сидений и двери багажника.

[ + – ] Кроссовер можно не только купить, но и взять в лизинг Фото: Volvo

В ближайшее время модельный ряд шведской марки пополнят еще несколько электрокаров. Предприятие в Генте способно выпускать по 135 тыс. электромобилей в год.

Ранее Фокус рассказывал, что Volvo и Geely совместно создали конкурента Subaru WRX. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с