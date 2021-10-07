Конкурент Subaru WRX: Geely и Volvo подготовили мощный спортивный седан

Lynk&Co 03+ Cyan способен развить 235 км/ч. Седан получил полный привод и адаптивные амортизаторы.

Стартовали продажи нового Lynk&Co 03+ Cyan. Скоростной спортивный седан от премиум-подразделения концерна Geely предлагают в Китае по цене 236 800 – 256 800 юаней ($36 680-39 830). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Платформу и двигатель позаимствовали у Volvo Фото: CarNewsChina

Lynk&Co 03+ Cyan – серийная версия гоночной модели, принимающей участие в чемпионате WTCC. Заряженный седан создавали при участии специалистов Volvo. Построен он на платформе СМА, позаимствованной у кроссовера Volvo XC40.

[ + – ] Сзади появилось большое антикрыло Фото: CarNewsChina

Главное отличие Cyan от стандартного Lynk&Co 03 – силовой агрегат. Седан оснастили 2,0-литровым 265-сильным бензиновым турбомотором Volvo, а также 8-ступенчатую автоматической КПП и полным приводом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с и развить 235 км/ч, то есть по характеристикам сопоставим с новой Subaru WRX 2022.

Доработали и ходовую авто. В частности, он получил новые пружины подвески и адаптивные амортизаторы Bilstein. Замедляют его тормозные механизмы Akebono.

[ + – ] В салоне установили спортивные сиденья Фото: CarNewsChina

Отличить Lynk&Co 03+ Cyan от стандартной модели можно по аэродинамическому обвесу и антикрылу. Также оснащение включает 18-дюймовые литые диски с шинами Michelin Pilot Sport 4S. В салоне появились спортивные кресла, обшитые алькантарой.

Не так давно Lynk&Co также представили купеобразный кроссовер 05+. Он также получил турбодвигатель Volvo.