Показан новый Subaru WRX 2022 года в пятом поколении (видео)

В США показан седан Subaru WRX нового поколения. Он построен на другой платформе, имеет мощный мотор на 275 л.с. и отличается более высоким уровнем безопасности.

Не так давно Фокус писал о том, что новый Subaru WRX возьмет дизайн у внедорожных моделей марки. И он действительно получил вставки в бамперах и массивные накладки на порогах и колесных арках в стиле "внедорожных" моделей Субару.

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[ + – ] Турбированный оппозитник объемом 2,4 л развивает 275 л.с. и 350 Нм Фото: Subaru

Но, на самом деле, Subaru WRX нового поколения унифицирован не с моделью Impreza, как было ранее, а с более крупным универсалом Levorg, который назван самым безопасным японским автомобилем.

У седана ВРХ с ним схожий дизайн передней части и светодиодных фар с острыми гранями, а также форма задних крыльев. Поэтому не удивительно, что новый седан Subaru WRX 2022 стал крупнее:

Длина — 4669 мм

Ширина — 1826 мм

Высота — 1468 мм

Колесная база — 2672 мм

[ + – ] Только алюминиевые передние крылья позволили сбросить новой Subaru WRX 2,3 кг Фото: Subaru

Новый WRX построен на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform), которая позволила понизить центр тяжести и сделать кузов значительно жестче:

на кручение на 28%

в местах крепления подвесок на 75%

Интерьер новой Subaru WRX пятого поколения тоже позаимствован у Леворг, только цифровые приборы заменены на аналоговые. Базовое оснащение нового WRX включает мультимедийную систему Starlink с вертикальным дисплеем диагональю 11,6 дюйма, который уже можно встретить и в Украине на Subaru Outback, который Фокус протестировал в песке и грязи.

[ + – ] Новая Subaru WRX 2022 пятого поколения

Комплектация нового WRX включает и самую современную версию комплекса безопасности EyeSight со стереокамерой, адаптивным круиз-контролем, системами автоматического торможения и удержания в полосе. Топовая версия Subaru WRX GT нового поколения может похвастать передними сиденьями Recaro с электроприводом.

Двигатель новой Субару ВРХ тоже другой. Прежний 2-литровый оппозитник сменил турбированный агрегат FA24 объемом 2,4 л. Он развивает 275 л.с. и 350 Нм и стал эластичнее — максимальную тягу отдает уже при 2000 об/мин.

[ + – ] Базовое оснащение нового WRX включает мультимедийную систему Starlink с вертикальным дисплеем диагональю 11,6 дюйма Фото: Subaru

В качестве альтернативы базовой 6-ступенчатой механичекой коробке передач можно заказать клиноцепной вариатор. Только это не прежний Lineartronic, а существенно переработанная трансмиссия Subaru Performance Transmission с расширенным диапазоном передаточного отношения. Она предполагает и ручное переключение восьми "виртуальных" передач при помощи подрулевых "лепестков".

Как и ранее, WRX 2022 года с "механикой" имеет постоянный полный привод с симметричным распределением крутящего момента по осям и блокируемым при помощи вискомуфты дифференциалом.

[ + – ] Топовая комплектация Subaru WRX GT нового поколения может похвастать передними сиденьями Recaro с электроприводом Фото: Subaru

Версии с вариатором оснащены полноприводной трансмиссией VTD AWD (Variable Torque Distribution), в которой межосевой дифференциал распределяет тягу между передними и задними колесами в пропорции 45:55, а за блокировку отвечает пакет фрикционов с электронным управлением.

Система изменения отклика силового агрегата Si-Drive и изменения вектора тяги Active Torque Vectoring остались на месте. Как не изменилась и схема подвесок – спереди со стойками McPherson, сзади на поперечных рычагах.

[ + – ] Для сброса избыточного давления мотор нового WRX стандартно оборудован специальным клапаном с электронным управлением – вестгейтом Фото: Subaru

Только крепление заднего стабилизатора поперечной устойчивости перенесли с подрамника непосредственно на кузов, а мотор электрического усилителя руля — с вала на рейку, сделав механизм более точным в откликах.

Версия GT дополнительно имеет амортизаторы с электронным управлением и систему, позволяющую выбирать один из трех режимов движения:

Comfort

Normal

Sport

В соответствии с ними изменяются настройки двигателя, вариатора, подвески и руля.

[ + – ] Subaru WRX 2022 получил вставки в бамперах и массивные накладки на порогах и колесных арках в стиле "внедорожных" моделей Субару Фото: Subaru [ + – ] Для нового седана Subaru WRX предлагаются колесные диски диметром 17 или 18 дюймов Фото: Subaru [ + – ] В Америке Subaru WRX нового поколения поступит в продажу в начале 2022 года Фото: Subaru

В Америке Subaru WRX нового поколения поступит в продажу в начале 2022 года. Когда будут подготовлены версии для других рынков появится позже.

Ранее Фокус писал, что обновленный Subaru Forester обзавелся версией для бездорожья Wilderness.