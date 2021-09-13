Показан новый Subaru WRX 2022 года в пятом поколении (видео)
В США показан седан Subaru WRX нового поколения. Он построен на другой платформе, имеет мощный мотор на 275 л.с. и отличается более высоким уровнем безопасности.
Не так давно Фокус писал о том, что новый Subaru WRX возьмет дизайн у внедорожных моделей марки. И он действительно получил вставки в бамперах и массивные накладки на порогах и колесных арках в стиле "внедорожных" моделей Субару.
Но, на самом деле, Subaru WRX нового поколения унифицирован не с моделью Impreza, как было ранее, а с более крупным универсалом Levorg, который назван самым безопасным японским автомобилем.
У седана ВРХ с ним схожий дизайн передней части и светодиодных фар с острыми гранями, а также форма задних крыльев. Поэтому не удивительно, что новый седан Subaru WRX 2022 стал крупнее:
- Длина — 4669 мм
- Ширина — 1826 мм
- Высота — 1468 мм
- Колесная база — 2672 мм
Новый WRX построен на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform), которая позволила понизить центр тяжести и сделать кузов значительно жестче:
- на кручение на 28%
- в местах крепления подвесок на 75%
Интерьер новой Subaru WRX пятого поколения тоже позаимствован у Леворг, только цифровые приборы заменены на аналоговые. Базовое оснащение нового WRX включает мультимедийную систему Starlink с вертикальным дисплеем диагональю 11,6 дюйма, который уже можно встретить и в Украине на Subaru Outback, который Фокус протестировал в песке и грязи.
Комплектация нового WRX включает и самую современную версию комплекса безопасности EyeSight со стереокамерой, адаптивным круиз-контролем, системами автоматического торможения и удержания в полосе. Топовая версия Subaru WRX GT нового поколения может похвастать передними сиденьями Recaro с электроприводом.
Двигатель новой Субару ВРХ тоже другой. Прежний 2-литровый оппозитник сменил турбированный агрегат FA24 объемом 2,4 л. Он развивает 275 л.с. и 350 Нм и стал эластичнее — максимальную тягу отдает уже при 2000 об/мин.
В качестве альтернативы базовой 6-ступенчатой механичекой коробке передач можно заказать клиноцепной вариатор. Только это не прежний Lineartronic, а существенно переработанная трансмиссия Subaru Performance Transmission с расширенным диапазоном передаточного отношения. Она предполагает и ручное переключение восьми "виртуальных" передач при помощи подрулевых "лепестков".
Как и ранее, WRX 2022 года с "механикой" имеет постоянный полный привод с симметричным распределением крутящего момента по осям и блокируемым при помощи вискомуфты дифференциалом.
Версии с вариатором оснащены полноприводной трансмиссией VTD AWD (Variable Torque Distribution), в которой межосевой дифференциал распределяет тягу между передними и задними колесами в пропорции 45:55, а за блокировку отвечает пакет фрикционов с электронным управлением.
Система изменения отклика силового агрегата Si-Drive и изменения вектора тяги Active Torque Vectoring остались на месте. Как не изменилась и схема подвесок – спереди со стойками McPherson, сзади на поперечных рычагах.
Только крепление заднего стабилизатора поперечной устойчивости перенесли с подрамника непосредственно на кузов, а мотор электрического усилителя руля — с вала на рейку, сделав механизм более точным в откликах.
Версия GT дополнительно имеет амортизаторы с электронным управлением и систему, позволяющую выбирать один из трех режимов движения:
- Comfort
- Normal
- Sport
В соответствии с ними изменяются настройки двигателя, вариатора, подвески и руля.
В Америке Subaru WRX нового поколения поступит в продажу в начале 2022 года. Когда будут подготовлены версии для других рынков появится позже.
Ранее Фокус писал, что обновленный Subaru Forester обзавелся версией для бездорожья Wilderness.