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Обновленный Subaru Forester обзавелся версией для бездорожья Wilderness (видео)

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Subaru Forester, кроссовер, офф-роад, оффроад, лесная дорога, лесник, Субару Форестер
Фото: Subaru | Обновленный Subaru Forester обзавелся версии для бездорожья Wilderness

Компания Subaru показала вариант своего обновленного кроссовера Forester, который появился в начале этого лета, в версии для покорения бездорожья. Он получил название Wilderness ("Дикая местность") и будет стоить от 32 820 долларов.

Новую модификацию Subaru Forester Wilderness легко узнать по нарочито брутальному защитному обвесу из черного пластика по нижнему периметру кузова, более глубоко посаженным противотуманным фарам, антибликовому покрытию капота и черные колесные диски, обутые в шины Yokohama Geolandar размерности 225/60 R17A/T. Их боковины специально предназначены для того, чтобы цепляться за грунт во время движения по колее.

Subaru Forester, кроссовер, офф-роад, оффроад, лесная дорога, лесник, Субару Форестер
Новая модификация Subaru Forester Wilderness
Фото: Subaru

А вот чтобы уменьшить вероятность зацепиться днищем, Forester Wilderness получил увеличенный с 220 до 234 мм дорожный просвет, что позволило увеличить и углы въезда и съезда – они теперь составляют 23,5 и 25,4 градуса соответственно. Несмотря на улучшенную геометрическую проходимость, кроссовер обзавелся и дополнительной защитой двигателя.

Subaru Forester, кроссовер, офф-роад, оффроад, лесная дорога, лесник, Субару Форестер, внешность, интерьер, вид спереди и сбоку
Среди изменений — новые бамперы с глубоко утопленными противотуманными фарами и агрессивные расширители колесных арок
Фото: Subaru
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Forester Wilderness получил увеличенный с 220 до 234 мм дорожный просвет, что позволило увеличить и углы въезда и съезда
Фото: Subaru

Кроме этого версия Wilderness имеет более широкие и мощные рейлингами на крыше. Они не только позволяют перевозить груз массой 100 кг (у обычного Форестера — 80 кг), но в статичном положении выдерживают нагрузку до 363 кг (обычные — 318 кг), что позволяет, например, установить на крыше специальную палатку.

Subaru Forester, Субару Форестер, релинги на крыше, нагрузка на крышу
Версия Wilderness имеет более широкие и мощные рейлингами на крыше ...
Фото: Subaru
Subaru Forester, Субару Форестер, релинги на крыше, нагрузка на крышу, палатка на крыше, ночевка в лесу
... они позволяют перевозить груз массой 100 кг и установить на крыше специальную палатку
Фото: Subaru

В салоне Subaru Forester Wilderness используется водоотталкивающая обивка сидений и контрастный декор. И, конечно, экстерьер и интерьер новой модификации украшен специальными логотипами.

"Дикий Лесник"

Под капотом находится 2,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель, который развивает 185 л.с. и 239 Нм. Он работает в паре с бесступенчатым вариатором Lineartronic, который имитирует 8 передач и позволят переключать их в ручном режиме. Для версии Wilderness вариатор получил более широкое передаточное отношение.

А чтобы уменьшить риск перегрева вариатора в момент пробуксовки на бездорожье, его система охлаждения усилена. В свою очередь, это позволило практически в два раза (до 1360 кг) увеличить допустимую массу буксируемого прицепа.

Subaru Forester, салон, интереьер, отделка, водоотталкивающая обивка, контрастный декор
Брутальность во главе угла: уровень оснащения версии Wilderness соответствует не самой богатой комплектации Premium
Фото: Subaru

Также более коротким сделано передаточное отношение главной передачи и изменена калибровка внедорожных режимов электронной системы X-Mode. Подвеска тоже усилена, чтобы лучше отрабатывать неровности.

Subaru Forester Wilderness, дикая местность, шильдик на кузове, логотип, ограниченная серия
Wilderness с английского переводится как "Дикая местность"
Фото: Subaru

Цена на данную модификацию в США начинается с 32 820 долларов, а в продаже она появится в октябре. Новая модификация предназначена для американского рынка, но, учитывая любовь украинских автомобилистов к авто из США, вполне вероятно, что мы встретим Subaru Forester Wilderness и на наших дорогах.

Напомним, что Субару Форестер не первый представитель компании, который обзавелся специальной офф-роад версией. Первым, в первой половине этого года стал универсал повышенной проходимости Outback, о котором Фокус рассказывал ранее.