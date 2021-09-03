Обновленный Subaru Forester обзавелся версией для бездорожья Wilderness (видео)

Компания Subaru показала вариант своего обновленного кроссовера Forester, который появился в начале этого лета, в версии для покорения бездорожья. Он получил название Wilderness ("Дикая местность") и будет стоить от 32 820 долларов.

Новую модификацию Subaru Forester Wilderness легко узнать по нарочито брутальному защитному обвесу из черного пластика по нижнему периметру кузова, более глубоко посаженным противотуманным фарам, антибликовому покрытию капота и черные колесные диски, обутые в шины Yokohama Geolandar размерности 225/60 R17A/T. Их боковины специально предназначены для того, чтобы цепляться за грунт во время движения по колее.

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[ + – ] Новая модификация Subaru Forester Wilderness Фото: Subaru

А вот чтобы уменьшить вероятность зацепиться днищем, Forester Wilderness получил увеличенный с 220 до 234 мм дорожный просвет, что позволило увеличить и углы въезда и съезда – они теперь составляют 23,5 и 25,4 градуса соответственно. Несмотря на улучшенную геометрическую проходимость, кроссовер обзавелся и дополнительной защитой двигателя.

[ + – ] Среди изменений — новые бамперы с глубоко утопленными противотуманными фарами и агрессивные расширители колесных арок Фото: Subaru [ + – ] Forester Wilderness получил увеличенный с 220 до 234 мм дорожный просвет, что позволило увеличить и углы въезда и съезда Фото: Subaru

Кроме этого версия Wilderness имеет более широкие и мощные рейлингами на крыше. Они не только позволяют перевозить груз массой 100 кг (у обычного Форестера — 80 кг), но в статичном положении выдерживают нагрузку до 363 кг (обычные — 318 кг), что позволяет, например, установить на крыше специальную палатку.

[ + – ] Версия Wilderness имеет более широкие и мощные рейлингами на крыше ... Фото: Subaru [ + – ] ... они позволяют перевозить груз массой 100 кг и установить на крыше специальную палатку Фото: Subaru

В салоне Subaru Forester Wilderness используется водоотталкивающая обивка сидений и контрастный декор. И, конечно, экстерьер и интерьер новой модификации украшен специальными логотипами.

[ + – ] "Дикий Лесник"

Под капотом находится 2,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель, который развивает 185 л.с. и 239 Нм. Он работает в паре с бесступенчатым вариатором Lineartronic, который имитирует 8 передач и позволят переключать их в ручном режиме. Для версии Wilderness вариатор получил более широкое передаточное отношение.

А чтобы уменьшить риск перегрева вариатора в момент пробуксовки на бездорожье, его система охлаждения усилена. В свою очередь, это позволило практически в два раза (до 1360 кг) увеличить допустимую массу буксируемого прицепа.

[ + – ] Брутальность во главе угла: уровень оснащения версии Wilderness соответствует не самой богатой комплектации Premium Фото: Subaru

Также более коротким сделано передаточное отношение главной передачи и изменена калибровка внедорожных режимов электронной системы X-Mode. Подвеска тоже усилена, чтобы лучше отрабатывать неровности.

[ + – ] Wilderness с английского переводится как "Дикая местность" Фото: Subaru

Цена на данную модификацию в США начинается с 32 820 долларов, а в продаже она появится в октябре. Новая модификация предназначена для американского рынка, но, учитывая любовь украинских автомобилистов к авто из США, вполне вероятно, что мы встретим Subaru Forester Wilderness и на наших дорогах.

Напомним, что Субару Форестер не первый представитель компании, который обзавелся специальной офф-роад версией. Первым, в первой половине этого года стал универсал повышенной проходимости Outback, о котором Фокус рассказывал ранее.