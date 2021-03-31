Представлен самый "злой" Subaru Outback для сурового бездорожья (видео)

Версия под названием Wilderness отличается от базовой модели изменениями во внешности и увеличенным клиренсом.

Компания Subaru официально представила специальную версию кроссовера Subaru Outback шестого поколения под названием Wilderness (в переводе с английского "глушь" или "глухомань"), предназначенную для тяжелого бездорожья.

Внешне Subaru Outback Wilderness отличается от исходного Outback черными бамперами из износостойкого пластика, массивными расширителями колесных арок и усиленными рейлингами на крыше. Усиление рейлингов позволяет перевозить на крыше внушительный багаж и даже смонтировать палатку, которая добавлена к перечню аксессуаров Outback.

[ + – ] Subaru Outback Wilderness. Фото: Subaru

Сиденья обшиты водоотталкивающей тканью, а на информационном дисплее над центральной консолью появились индикаторы продольного и поперечного крена.

Но главное — это перемены в шасси. Outback Wilderness получил доработанную подвеску с новыми пружинами и амортизаторами. В результате колея расширилась на 5 мм, а клиренс вырос с 220 до 240 мм. По этому показателю новинка вплотную приблизилась к таким настоящим "проходимцам", как, например, Jeep Wrangler Sport.

Впрочем, на штурм экстремального бездорожья за рулем Subaru Outback Wilderness все равно лучше не соваться, ведь углы въезда и съезда увеличились ненамного — до 20 и 23,6 градусов соответственно. Тем же, кто все таки рискнет, пригодятся шины Yokohama Geolandar с внедорожным рисунком протектора и металлическая защита днища. Заявлено, что Subaru Outback Wilderness способен брать 40-процентные подъемы с гравийным покрытием.

Под капотом Outback Wilderness — турбомотор 2.4 мощностью 264 л.с., который работает в паре с клиноцепным вариатором Lineartronic. Для улучшения внедорожных способностей главную передачу сделали короче (4,44:1 вместо 4,11:1) и изменили настройки внедорожного ассистента X-Mode.

[ + – ] Интерьер Subaru Outback Wilderness. Фото: Subaru

Автомобиль будет выпускаться на американском заводе компании в штате Индиана и продаваться также только на местном рынке. Ну а в Украине мы ждем дебют регулярного Subaru Outback шестого поколения: премьера состоится в ближайшие месяцы.

Как Фокус сообщал ранее, Subaru Outback начал продаваться в Европе, а значит, вскоре машина появится и у нас.