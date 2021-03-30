Новый Subaru Outback добрался до Европы, скоро в Украине

В Европе автомобиль оснащается атмосферным мотором 2.5 мощностью 169 л.с.

Внедорожный универсал Subaru Outback шестого поколения дебютировал еще в 2019 году и с тех пор продавался исключительно в Северной Америке. И только сейчас автомобиль выходит на рынки Европы и других стран.

Почти двухгодичная задержка объясняется тем, что США является главным рынком для Subaru и Аутбека, а сама машина до этого момента производилась исключительно на американском заводе компании в штате Индиана. Теперь Outback встал на конвейер головного завода Subaru в Японии и готов отправиться в другие страны. В начале марта состоялся дебют в Австралии, а теперь объявлен старт продаж в Европе.

Европейская версия Outback принципиально не отличается от американской. Автомобиль построен на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform) и по сравнению с предшественником немного вырос в габаритах (плюс 50 мм в длину и плюс 35 мм в ширину). Заявленный дорожный просвет составляет 213 мм.

[ + – ] Минимальный дорожный просвет у Outback составляет 213 мм. Фото: Subaru

Салон стал просторнее, а главная новинка интерьера — новая медиасистема с вертикальным сенсорным экраном диагональю 11,6 дюйма. Причем в Европе этот комплекс входит в стандартную комплектацию. Также в "базе" — система активной безопасности EyeSight, которая включает функции адаптивного круиз-контроля, слежения за разметкой и автоторможения в случае угрозы фронтального столкновения.

По заявлению производителя, новый Outback получил улучшенную шумоизоляцию — в частности, пленочную прослойку на лобовом стекле и стеклах передних дверей.

В отличие от американской версии, оснащаемой в том числе турбомотором, европейский Outback комплектуется только атмосферным двигателем 2.5 с непосредственным впрыском. Отдача агрегата — 169 л.с. и 252 Нм. С этим двигателем Outback набирает 100 км/ч за 10,2 с и разгоняется до 193 км/ч.

Новый Outback имеет полный привод с муфтой подключения задней оси и электронный ассистент X-Mode с двумя внедорожными режимами.

[ + – ] Салон Subaru Outback с новой мультимедийной сиcтемой. Фото: Subaru

В Европе продажи нового Subaru Outback уже стартовали, цены в Германии начинаются от 40 900 евро. Не за горами и выход на украинский рынок: по информации Фокуса, дебют Аутбека в Украине состоится до конца весны. Цены и комплектации для нашего рынка должны объявить уже в ближайшее время.

Ранее мы рассказывали, что в США для Outback шестого поколения подготовили особую версию Wilderness Edition, предназначенную для тяжелого бездорожья. Ее отличия от базовой модели — увеличенный клиренс, дополнительная защита кузова и внедорожные шины.