Кроссовер Subaru Outback подготовили к тяжелому бездорожью (видео)

Официальная премьера новой вседорожной версии Subaru Outback состоится 30 марта.

Компания Subaru анонсировала премьеру особой версии кроссовера Outback нового поколения. Название модификации Wilderness Edition (в переводе с английского "глушь" или "глухомань") выбрано не случайно: кроссовер подготовлен для езды по тяжелому бездорожью. Автомобиль предназначен для североамериканского рынка.

Как видно по опубликованным компанией тизерным изображению и видео, вседорожный Outback отличается от базовой модели увеличенным дорожным просветом, дополнительной защитой кузова и массивными внедорожными шинами. Кроссоверу модернизируют подвеску и установят бамперы с защитными пластинами.

Благодаря появившимся ранее шпионским фото прототипа Outback Wilderness Edition известно, что внедорожный кроссовер получит индивидуальный дизайн решетки радиатора и иной формы противотуманные фары.

[ + – ] Прототип Subaru Outback Wilderness Edition Фото: Motor1

По предварительной информации, особый Outback будет использовать те же агрегаты, что и стандартный кроссовер: четырехцилиндровые наддувные и безнаддувные двигатели рабочим объемом 2,4 и 2,5 литра. Отдача турбированного агрегата — 264 л.с. и 375 Нм крутящего момента, а "атмосферника" — 185 л.с. и 240 Нм. Вариант коробки один — вариатор с восемью виртуальными ступенями. Привод — полный.

Пока нет информации, появится ли версия Wilderness Edition в Украине. Однако известно, что сам Subaru Outback нового поколения дебютирует на нашем рынке до конца весны, пополнив украинский список автомобильных новинок 2021 года. Цены появятся ближе к старту продаж.