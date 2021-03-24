Кросовер Subaru Outback підготували до важкого бездоріжжя (відео)
Офіційна прем'єра нової вседорожної версії Subaru Outback відбудеться 30 березня.
Компанія Subaru анонсувала прем'єру особливої версії кросовера Outback нового покоління. Назва модифікації Wilderness Edition (у перекладі з англійської "глухомань") обрана не випадково: кросовер підготовлений для їзди по важкому бездоріжжю. Автомобіль призначений для північноамериканського ринку.
Як видно з опублікованих компанією тизерного зображення і відео, вседорожний Outback відрізняється від базової моделі збільшеним дорожнім просвітом, додатковим захистом кузова і масивними позашляховими шинами. У кросовері модернізують підвіску і встановлять бампери із захисними пластинами.
Завдяки шпигунським фото прототипу Outback Wilderness Edition відомо, що позашляховий кросовер отримає індивідуальний дизайн решітки радіатора та іншої форми протитуманні фари.
За попередньою інформацією, особливий Outback буде використовувати ті ж агрегати, що і стандартний кросовер: чотирициліндрові надувні і безнадувні двигуни з робочим об'ємом 2,4 і 2,5 літри. Віддача турбінного агрегату — 264 к.с. і 375 нм крутного моменту, а "атмосферника" — 185 к.с. і 240 нм. Варіант коробки один — варіатор з вісьмома віртуальними ступенями. Привід — повний.
Поки немає інформації, чи з'явиться версія Wilderness Edition в Україні. Однак відомо, що сам Subaru Outback нового покоління дебютує на нашому ринку до кінця весни, поповнивши український список автомобільних новинок 2021 року. Ціни з'являться ближче до старту продажів.