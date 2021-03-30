Новий Subaru Outback дістався Європи, скоро в Україні

В Європі автомобіль комплектується атмосферним мотором 2.5 потужністю 169 к.с.

Універсал підвищеної прохідності Subaru Outback шостого покоління дебютував у 2019 році і досі продавався виключно в Північній Америці. І тільки зараз автомобіль виходить на ринки Європи та інших країн.

Майже дворічна затримка пояснюється тим, що США є головним ринком для Subaru і Аутбека, а сама машина до цього часу вироблялялася виключно на американському заводі компанії в штаті Індіана. Тепер Outback встав на конвеєр головного заводу Subaru в Японії і готовий відправитися в інші країни. На початку березня відбувся дебют в Австралії, а тепер оголошено про старт продажів в Європі.

Європейська версія Outback принципово не відрізняється від американської. Автомобіль побудований на модульній платформі SGP (Subaru Global Platform) і у порівнянні з попередником трохи виріс в габаритах (плюс 50 мм у довжину і плюс 35 мм у ширину). Заявлений кліренс становить 213 мм.

[ + – ] Мінімальний кліренс у Outback становить 213 мм. Фото: Subaru

Салон став просторіше, а головна новинка інтер'єру — нова медіасистеми з вертикальним сенсорним екраном діагоналлю 11,6 дюйма. Зазначимо, що в Європі цей комплекс входить до стандартної комплектації. Також в "базі" — система активної безпеки EyeSight, яка має функції адаптивного круїз-контролю, стеження за розміткою і автогальмування у разі загрози фронтального зіткнення.

За заявою виробника, новий Outback отримав поліпшену шумоізоляцію — зокрема, плівковій прошарок на лобовому склі і вікнах передніх дверей.

На відміну від американської версії, яка оснащується у тому числі турбомотором, європейський Outback комплектується тільки атмосферним двигуном 2.5 з безпосереднім вприскуванням. Агрегат має потужність 169 к.с. і крутний момент 252 Нм. З цим двигуном Outback досягає швидкості 100 км/год за 10,2 с і розганяється до 193 км/год.

Новий Outback має повний привід з муфтою підключення задньої осі і електронний помічник X-Mode з двома позашляховими режимами.

[ + – ] Салон Subaru Outback з новою мультимедійною сиcтемаю. Фото: Subaru

У Європі продажі нового Subaru Outback вже стартували, ціни в Німеччині починаються від 40 900 євро. Не за горами і вихід на український ринок: за інформацією Фокуса, дебют Аутбека в Україні відбудеться до кінця весни. Ціни і комплектації для нашого ринку повинні оголосити вже найближчим часом.

Раніше ми розповідали, що в США для Outback шостого покоління підготували особливу версію Wilderness Edition, призначену для важкого бездоріжжя. Її відмінності від базової моделі — збільшений кліренс, додатковий захист кузова і позашляхові шини.