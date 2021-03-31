Дебютував "найзліший" Subaru Outback для суворого бездоріжжя (відео)

Версія під назвою Wilderness відрізняється від базової моделі змінами в зовнішності та збільшеним кліренсом.

Компанія Subaru офіційно представила спеціальну версію кросовера Subaru Outback шостого покоління під назвою Wilderness (у перекладі з англійської "глушина" або "глухомань"), призначену для важкого бездоріжжя.

Зовні Subaru Outback Wilderness відрізняється від початкового Outback чорними бамперами із зносостійкого пластику, масивними розширниками колісних арок і посиленими рейлінгами на даху. Посилення рейлінгів дозволяє перевозити на даху значний багаж і навіть змонтувати намет, який додано до переліку аксесуарів Outback.

[ + – ] Subaru Outback Wilderness. Фото: Subaru

Сидіння обшиті водовідштовхувальною тканиною, а на інформаційному дисплеї над центральною консоллю зʼявилися індикатори поздовжнього і поперечного крену.

Але головне — це зміни в шасі. Outback Wilderness отримав доопрацьовану підвіску з новими пружинами й амортизаторами. Унаслідок колія розширилася на 5 мм, а кліренс виріс із 220 до 240 мм. За цим показником новинка впритул наблизилася до таких справжніх позашляховиків, як, наприклад, Jeep Wrangler Sport.

Утім, на штурм екстремального бездоріжжя за кермом Subaru Outback Wilderness все одно краще не потикатися, адже кути вʼїзду і зʼїзду збільшилися ненабагато — до 20 і 23,6 градусів відповідно. Тим же, хто все таки ризикне, стануть у пригоді шини Yokohama Geolandar із позашляховим малюнком протектора і металевий захист днища. Заявлено, що Subaru Outback Wilderness здатний брати 40-відсоткові підйоми з гравійним покриттям.

Під капотом Outback Wilderness — турбомотор 2.4 потужністю 264 к. с., який працює в парі з кліноцепним варіатором Lineartronic. Для поліпшення позашляхових здібностей головну передачу зробили коротшою (4,44:1 замість 4,11:1) і змінили налаштування позашляхового асистента X-Mode.

[ + – ] Інтер'єр Subaru Outback Wilderness. Фото: Subaru

Автомобіль випускатиметься на американському заводі компанії в штаті Індіана та продаватиметься також тільки на місцевому ринку. Ну, а в Україні ми чекаємо на дебют регулярного Subaru Outback шостого покоління: премʼєра відбудеться протягом найближчих місяців.

Як Фокус повідомляв раніше, Subaru Outback почав продаватися в Європі, а отже, незабаром машина зʼявиться і в нас.