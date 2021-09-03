Оновлений Subaru Forester обзавівся версією для бездоріжжя Wilderness (відео)

Компанія Subaru показала варіант свого оновленого кросовера Forester, який з'явився на початку цього літа, у версії для підкорення бездоріжжя. Він отримав назву Wilderness ("Дика місцевість") і буде коштувати від 32 820 доларів.

Нову модифікацію Subaru Forester Wilderness легко впізнати за нарочито брутальним захисним обважуванням з чорного пластику по нижньому периметру кузова, більш глибоко посадженими протитуманними фарами, покриттям антивідблиску капота і чорними колісними дисками, взуті в шини Yokohama Geolandar розмірності 225/60 R17A/T. Їх боковини спеціально призначені для того, щоб чіплятися за грунт під час руху по колії.

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[ + – ] Нова модифікація Subaru Forester Wilderness Фото: Subaru

А ось щоб зменшити ймовірність зачепитися днищем, Forester Wilderness отримав збільшений з 220 до 234 мм дорожній просвіт, що дозволило збільшити і кути в'їзду та з'їзду — вони тепер становлять 23,5 та 25,4 градусів відповідно. Незважаючи на поліпшену геометричну прохідність, кросовер обзавівся і додатковим захистом двигуна.

[ + – ] Серед змін — нові бампери з глибоко утопленими протитуманними фарами та агресивні розширювачі колісних арок Фото: Subaru [ + – ] Forester Wilderness отримав збільшений з 220 до 234 мм дорожній просвіт, що дозволило збільшити і кути в'їзду та з'їзду Фото: Subaru

Крім цього, версія Wilderness має більш широкі і потужні рейлінги на даху. Вони не тільки дозволяють перевозити вантаж масою 100 кг (у звичайного Форестера — 80 кг), але в статичному положенні витримують навантаження до 363 кг (звичайні — 318 кг), що дозволяє, наприклад, встановити на даху спеціальний намет.

[ + – ] Версія Wilderness має більш широкі і потужні рейлінги на даху ... Фото: Subaru [ + – ] ... вони дозволяють перевозити вантаж масою 100 кг і встановити на даху спеціальний намет Фото: Subaru

У салоні Subaru Forester Wilderness використовується водовідштовхувальна оббивка сидінь і контрастний декор. І, звичайно, екстер'єр та інтер'єр нової модифікації прикрашений спеціальними логотипами.

[ + – ] "Дикий Лісник"

Під капотом 2,5-літровий атмосферний бензиновий двигун, який розвиває 185 к.с. і 239 Нм. Він працює в парі з безступеневим варіатором Lineartronic, який імітує 8 передач і дозволять перемикати їх у ручному режимі. Для версії Wilderness варіатор отримав більш широке передавальне відношення.

А щоб зменшити ризик перегріву варіатора в момент буксування на бездоріжжі, його система охолодження посилена. У свою чергу, це дозволило практично у два рази (до 1360 кг) збільшити допустиму масу причепа.

[ + – ] Брутальність на чолі кута: рівень оснащення версії Wilderness відповідає не найбагатшій комплектації Premium Фото: Subaru

Також більш коротким зроблено передавальне відношення головної передачі і змінене калібрування позашляхових режимів електронної системи X-Mode. Підвіска теж посилена, щоб краще відпрацьовувати нерівності.

[ + – ] Wilderness з англійської перекладається як "Дика місцевість" Фото: Subaru

Ціна на таку модифікацію в США починається з 32 820 доларів, а в продажу вона з'явиться в жовтні. Нова модифікація призначена для американського ринку, але, з огляду на любов українських автомобілістів до авто із США, цілком ймовірно, що ми зустрінемо Subaru Forester Wilderness і на наших дорогах.

Нагадаємо, що Субару Форестер не перший представник компанії, який обзавівся спеціальною оффроад версією. Першим, у першій половині цього року став універсал підвищеної прохідності Outback, про який Фокус розповідав раніше.