Показаний новий Subaru WRX 2022 року в п'ятому поколінні (відео)

У США показаний седан Subaru WRX нового покоління. Він побудований на іншій платформі, має потужний мотор на 275 к.с. і відрізняється вищим рівнем безпеки.

Не так давно Фокус писав про те, що новий Subaru WRX візьме дизайн у позашляхових моделей марки. І він дійсно отримав вставки в бамперах і масивні накладки на порогах і колісних арках у стилі "позашляхових" моделей "Субару".

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[ + – ] Турбований опозитник об'ємом 2,4 л розвиває 275 к.с. і 350 Нм Фото: Subaru

Але, насправді, Subaru WRX нового покоління уніфікований не з моделлю Impreza, як було раніше, а з більшим універсалом Levorg, який названий найбезпечнішим японським автомобілем.

У седана ВРХ з ним схожий дизайн передньої частини і світлодіодних фар із гострими гранями, а також форма задніх крил. Тому не дивно, що новий седан Subaru WRX 2022 став більшим:

Довжина — 4669 мм

Ширина — 1826 мм

Висота — 1468 мм

Колісна база — 2672 мм

[ + – ] Тільки алюмінієві передні крила дозволили скинути новій Subaru WRX 2,3 кг Фото: Subaru

Новий WRX побудований на модульній платформі SGP (Subaru Global Platform), яка дозволила знизити центр ваги і зробити кузов значно жорсткішим:

на кручення на 28%

в місцях кріплення підвісок на 75%

Інтер'єр нової Subaru WRX п'ятого покоління теж запозичений у "Леворг", тільки цифрові прилади замінені на аналогові. Базове оснащення нового WRX включає мультимедійну систему Starlink з вертикальним дисплеєм діагоналлю 11,6 дюйма, який вже можна зустріти і в Україні на Subaru Outback, який Фокус протестував у піску та бруді .

[ + – ] Нова Subaru WRX 2022 п'ятого покоління

Комплектація нового WRX включає й найсучаснішу версію комплексу безпеки EyeSight зі стереокамерою, адаптивним круїз-контролем, системами автоматичного гальмування та утримання в смузі. Топова версія Subaru WRX GT нового покоління може похвалитися передніми сидіннями Recaro з електроприводом.

Двигун нової "Субару" ВРХ теж інший. Колишній 2-літровий опозитник змінив турбований агрегат FA24 об'ємом 2,4 л. Він розвиває 275 к.с. і 350 Нм і став еластичнішим — максимальну тягу віддає вже при 2000 об/хв.

[ + – ] Базове оснащення нового WRX включає мультимедійну систему Starlink із вертикальним дисплеєм діагоналлю 11,6 дюйма Фото: Subaru

Як альтернативу базової 6-ступінчастої механічної коробки передач можна замовити клиноцепний варіатор. Тільки це не колишній Lineartronic, а істотно перероблена трансмісія Subaru Performance Transmission з розширеним діапазоном передавального відношення. Вона передбачає і ручне перемикання восьми "віртуальних" передач за допомогою підрульових "пелюсток".

Як і раніше, WRX 2022 роки з "механікою" має постійний повний привід із симетричним розподілом крутного моменту по осях і блокується за допомогою віскомуфти диференціалом.

[ + – ] Топова комплектація Subaru WRX GT нового покоління може похвалитися передніми сидіннями Recaro з електроприводом Фото: Subaru

Версії з варіатором оснащені повнопривідною трансмісією VTD AWD (Variable Torque Distribution), в якій міжосьовий диференціал розподіляє тягу між передніми і задніми колесами в пропорції 45:55, а за блокування відповідає пакет фрикціонів із електронним управлінням.

Система зміни відгуку силового агрегату Si-Drive і зміни вектора тяги Active Torque Vectoring залишилися на місці. Як не змінилася й схема підвісок — спереду зі стійками McPherson, ззаду на поперечних важелях.

[ + – ] Для скидання надлишкового тиску мотор нового WRX стандартно обладнаний спеціальним клапаном з електронним управлінням — вестгейтом Фото: Subaru

Тільки кріплення заднього стабілізатора поперечної стійкості перенесли з підрамника безпосередньо на кузов, а мотор електричного підсилювача керма — з вала на рейку, зробивши механізм точнішим у відгуках.

Версія GT додатково має амортизатори з електронним управлінням і систему, що дозволяє вибирати один із трьох режимів руху:

Comfort

Normal

Sport

Відповідно до них змінюються настройки двигуна, варіатора, підвіски і керма.

[ + – ] Subaru WRX 2022 отримав вставки в бамперах і масивні накладки на порогах і колісних арках в стилі "позашляхових" моделей Субару Фото: Subaru [ + – ] Для нового седана Subaru WRX пропонуються колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів Фото: Subaru [ + – ] В Америці Subaru WRX нового покоління надійде в продаж на початку 2022 року Фото: Subaru

В Америці Subaru WRX нового покоління надійде в продаж на початку 2022 року. Коли будуть підготовлені версії для інших ринків, стане ясно пізніше.

Раніше Фокус писав, що оновлений Subaru Forester обзавівся версією для бездоріжжя Wilderness.