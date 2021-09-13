Показаний новий Subaru WRX 2022 року в п'ятому поколінні (відео)
У США показаний седан Subaru WRX нового покоління. Він побудований на іншій платформі, має потужний мотор на 275 к.с. і відрізняється вищим рівнем безпеки.
Не так давно Фокус писав про те, що новий Subaru WRX візьме дизайн у позашляхових моделей марки. І він дійсно отримав вставки в бамперах і масивні накладки на порогах і колісних арках у стилі "позашляхових" моделей "Субару".
Але, насправді, Subaru WRX нового покоління уніфікований не з моделлю Impreza, як було раніше, а з більшим універсалом Levorg, який названий найбезпечнішим японським автомобілем.
У седана ВРХ з ним схожий дизайн передньої частини і світлодіодних фар із гострими гранями, а також форма задніх крил. Тому не дивно, що новий седан Subaru WRX 2022 став більшим:
- Довжина — 4669 мм
- Ширина — 1826 мм
- Висота — 1468 мм
- Колісна база — 2672 мм
Новий WRX побудований на модульній платформі SGP (Subaru Global Platform), яка дозволила знизити центр ваги і зробити кузов значно жорсткішим:
- на кручення на 28%
- в місцях кріплення підвісок на 75%
Інтер'єр нової Subaru WRX п'ятого покоління теж запозичений у "Леворг", тільки цифрові прилади замінені на аналогові. Базове оснащення нового WRX включає мультимедійну систему Starlink з вертикальним дисплеєм діагоналлю 11,6 дюйма, який вже можна зустріти і в Україні на Subaru Outback, який Фокус протестував у піску та бруді .
Комплектація нового WRX включає й найсучаснішу версію комплексу безпеки EyeSight зі стереокамерою, адаптивним круїз-контролем, системами автоматичного гальмування та утримання в смузі. Топова версія Subaru WRX GT нового покоління може похвалитися передніми сидіннями Recaro з електроприводом.
Двигун нової "Субару" ВРХ теж інший. Колишній 2-літровий опозитник змінив турбований агрегат FA24 об'ємом 2,4 л. Він розвиває 275 к.с. і 350 Нм і став еластичнішим — максимальну тягу віддає вже при 2000 об/хв.
Як альтернативу базової 6-ступінчастої механічної коробки передач можна замовити клиноцепний варіатор. Тільки це не колишній Lineartronic, а істотно перероблена трансмісія Subaru Performance Transmission з розширеним діапазоном передавального відношення. Вона передбачає і ручне перемикання восьми "віртуальних" передач за допомогою підрульових "пелюсток".
Як і раніше, WRX 2022 роки з "механікою" має постійний повний привід із симетричним розподілом крутного моменту по осях і блокується за допомогою віскомуфти диференціалом.
Версії з варіатором оснащені повнопривідною трансмісією VTD AWD (Variable Torque Distribution), в якій міжосьовий диференціал розподіляє тягу між передніми і задніми колесами в пропорції 45:55, а за блокування відповідає пакет фрикціонів із електронним управлінням.
Система зміни відгуку силового агрегату Si-Drive і зміни вектора тяги Active Torque Vectoring залишилися на місці. Як не змінилася й схема підвісок — спереду зі стійками McPherson, ззаду на поперечних важелях.
Тільки кріплення заднього стабілізатора поперечної стійкості перенесли з підрамника безпосередньо на кузов, а мотор електричного підсилювача керма — з вала на рейку, зробивши механізм точнішим у відгуках.
Версія GT додатково має амортизатори з електронним управлінням і систему, що дозволяє вибирати один із трьох режимів руху:
- Comfort
- Normal
- Sport
Відповідно до них змінюються настройки двигуна, варіатора, підвіски і керма.
В Америці Subaru WRX нового покоління надійде в продаж на початку 2022 року. Коли будуть підготовлені версії для інших ринків, стане ясно пізніше.
Раніше Фокус писав, що оновлений Subaru Forester обзавівся версією для бездоріжжя Wilderness.