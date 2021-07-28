І тут кросовер: майбутній Subaru WRX візьме дизайн у позашляхових моделей марки (відео)

Subaru анонсував новий седан Impreza WRX. Новинка може отримати "кросоверний" дизайн.

Subaru готується офіційно представити публіці нове покоління свого легендарного спортивного седана WRX. Прем'єра повинна відбутися на автосалоні в Нью-Йорку в наступному місяці. А віщують її кілька офіційних роликів, які проливають трохи світла на майбутній спортседан.

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У короткому відео, показаному в офіційному акаунті компанії у Facebook, ми мигцем бачимо задню частину седана, що ковзає крізь хмару пилу. Хоча риси майбутнього WRX важкорозрізнювані, чітко видно піднесену кришку багажника, вуглуваті блоки задніх ліхтарів.

Відео показують, що новий WRX стоїть трохи вище над дорогою, ніж попереднє покоління — чи означає це, що дизайн і концепція запозичать риси кросовера? Скоро дізнаємося, а поки зазначимо чорні пластикові накладки на колісні арки в дусі нового Outback.

У відео також потрапив тахометр, червона зона якого починається із 6 100 об/хв, що значно нижче 6 700 об/хв, до яких "крутився" попередній WRX.

Зображення тахометра непрямо підтверджує раніше озвучене припущення, що новинка може отримати 2,4-літровий чотирициліндровий двигун Subaru FA24, який також встановлюється на американську версію Outback і кросовер Ascent (не представлені на українському ринку).

На обох моделях потужність мотора становить 260 к. с., а для WRX його можуть форсувати до 300 к. с. Більш потужна версія STi з'явиться пізніше цьогоріч.

Раніше ми писали, що Subaru випустили 20 мільйонів повнопривідних машин. Для досягнення цього результату компанії знадобилося 49 років.

Також Фокус повідомляв, що Subaru Forester отримав оновлений дизайн. Рестайлінг приніс Форестеру підретушовані дизайн і кілька важливих технічних модернізацій.