И тут кроссовер: будущий Subaru WRX возьмет дизайн у внедорожных моделей марки (видео)

Subaru анонсировал новый седан Impreza WRX. Новинка может получить "кроссоверный" дизайн.

Subaru готовится официально представить публике новое поколение своего легендарного спортивного седана WRX. Премьера должна состояться на автосалоне в Нью-Йорке в следующем месяце. А предвещают ее несколько официальных роликов, которые проливают немного света на будущий спортседан.

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В коротком видео, показанном в официальном аккаунте компании в Facebook, мы мельком видим заднюю часть седана, скользящую сквозь облако пыли. Хотя черты грядущего WRX трудноразличимы, отчетливо видны приподнятая крышка багажника, угловатые блоки задних фонарей.

Видео показывают, что новый WRX стоит немного выше над дорогой, чем предыдущее поколение — значит ли это, что дизайн и концепция позаимствуют черты кроссовера? Скоро узнаем, а пока отметим черные пластиковые накладки на колесные арки в духе нового Outback.

В видео также попал тахометр, красная зона которого начинается с 6100 об/мин, что значительно ниже 6700 об/мин, до которых "крутился" предыдущий WRX.

Изображение тахометра косвенное подтверждает ранее озвученное предположение, что новинка может получить 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель Subaru FA24, который также устанавливается на американскую версию Outback и кроссовер Ascent (не представлен на украинском рынке).

На обеих моделях мощность мотора составляет 260 л.с., а для WRX его могут форсировать до 300 л.с. Более мощная версия STi появится позже в этом году.

Ранее мы писали, что Subaru выпустили 20 миллионов полноприводных машин. Для достижения этого результата компании потребовалось 49 лет.

Также Фокус сообщал, что Subaru Forester получил обновленный дизайн. Рестайлинг принес Форестеру подретушированный дизайн и несколько важных технических модернизаций.