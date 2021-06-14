Новое лицо для Subaru Forester. Популярный внедорожник представлен в обновленном виде

У новинки заметно изменился дизайн передней части, а в оснащении появилась система EyeSight нового поколения.

Абсолютно новый Subaru Forester пятого поколения дебютировал в 2018 году, а теперь пришло время планового обновления популярного внедорожника. Рестайлинг принес Форестеру подретушированный дизайн и несколько важных технических модернизаций.

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Проще всего новинку можно опознать спереди, где появились фары более замысловатой формы. Также изменились передний бампер и решетка радиатора. У последней — новый U-образный узор и более массивные поперечины. Логотип Subaru обрамлен металлическим орнаментом. А вот задняя часть кузова осталась неизменной.

Фото: Subaru

Кроме того, появились 18-дюймовые колеса с иным дизайном и новые цвета кузова — Autumn Green Metallic, Cascade Green Silica и Brilliant Bronze Metallic.

В интерьере отчетливых изменений нет, чего не скажешь про технику и оснащение. Так, новинка получила модернизированную подвеску с измененными настройками. Кроме того, в оснащении появился комплекс EyeSight нового поколения, у которого стереокамера теперь имеет увеличенный угол обзора, а софт был доработан. Напомним, эта система имеет функции адаптивного круиз-контроля, удержания в полосе и автоторможения в случае угрозы фронтального столкновения.

А гибридная версия с силовой установкой e-Boxer обзавелась системой быстрого переключения передач e-Active Shift Control.

Пока обновленный Forester дебютировал только на домашнем японском рынке. Такой автомобиль сохранил моторы предшественника. Это уже упомянутый e-Boxer в составе 2-литрового атмосферного оппозитника (145 л.с., 188 Нм) и электромотора (14 л.с., 65 Нм), а также 1,8-литровый турбомотор 1.8 (177 л.с., 300 Нм) для версии Sport.

Будут ли у внедорожника другие моторы, когда он выйдет на внешние рынки, японский производитель пока не сообщает. Напомним, в Украине модель представлена в трех исполнениях: бензиновые атмосферные моторы 2.0 и 2.5, а также гибридный e-Boxer.

В Японии уже принимают заказы на рестайлинговый Forester, а продажи начнутся в августе. Появление Форестера на внешних рынках ожидается к концу года, а о дате дебюта в Украине импортер "Субару Украина" сообщит отдельно.

Ранее Фокус протестировал новый Subaru Outback, который совсем недавно вышел на украинский рынок. Автомобиль по-прежнему выделяется всепрощающей энергоемкой подвеской, но вот мощности его 2,5-литрового атмосферного мотора при определенных условиях не хватает для динамичной езды.

Также мы рассказывали, что универсал Subaru Levorg (не представлен на украинском рынке) был признан самым безопасным японским автомобилем. Автомобиль получил максимально количество баллов в краш-тестах, проведенных японская организацией автомобильной безопасности JNCAP (Japan New Car Assessment Program).