Нове обличчя для Subaru Forester. Популярний позашляховик представлено в оновленому вигляді

У новинки помітно змінився дизайн передньої частини, а в оснащенні з'явилася система EyeSight нового покоління.

Абсолютно новий Subaru Forester п'ятого покоління дебютував у 2018 році, а тепер прийшов час планового оновлення популярного позашляховика. Рестайлінг приніс Форестеру підретушований дизайн і кілька важливих технічних модернізацій.

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Найпростіше новинку впізнати спереду, де з'явилися фари хитромудрішої форми. Також змінилися передній бампер і решітка радіатора. У останньої — новий U-подібний візерунок і масивніші поперечки. Логотип Subaru обрамлений металевим орнаментом. А ось задня частина кузова залишилася незмінною.

Фото: Subaru

Крім того, з'явилися 18-дюймові колеса з іншим дизайном і нові кольори кузова — Autumn Green Metallic, Cascade Green Silica і Brilliant Bronze Metallic.

В інтер'єрі виразних змін немає, чого не скажеш про техніку та обладнання. Так, новинка отримала модернізовану підвіску з зміненими налаштуваннями. Крім того, в оснащенні з'явився комплекс EyeSight нового покоління, у якого стереокамера тепер має збільшений кут огляду, а софт був доопрацьований. Нагадаємо, ця система має функції адаптивного круїз-контролю, утримання в смузі і автогальмування у випадку загрози фронтального зіткнення.

А гібридна версія з силовою установкою e-Boxer обзавелася системою швидкого перемикання передач e-Active Shift Control.

Поки оновлений Forester дебютував тільки на домашньому японському ринку. Такий автомобіль зберіг мотори попередника. Це вже згаданий e-Boxer в складі 2-літрового атмосферного опозитника (145 к.с., 188 Нм) і електромотора (14 к.с., 65 Нм), а також 1,8-літровий турбомотор 1.8 (177 к.с., 300 Нм) для версії Sport.

Чи будуть у позашляховика інші мотори, коли він вийде на зовнішні ринки, японський виробник поки не повідомляє. Нагадаємо, в Україні модель представлена в трьох виконаннях: бензинові атмосферні мотори 2.0 і 2.5, а також гібридний e-Boxer.

В Японії вже приймають замовлення на рестайлінговий Forester, а продажі почнуться в серпні. Поява Форестера на зовнішніх ринках очікується до кінця року, а про дату дебюту в Україні імпортер "Субару Україна" повідомить окремо.

Раніше Фокус протестував новий Subaru Outback, який зовсім недавно вийшов на український ринок. Автомобіль як і раніше виділяється всепрощаючою енергоємною підвіскою, але ось потужності його 2,5-літрового атмосферного мотора при певних умовах не вистачає для динамічної їзди.

Також ми розповідали, що універсал Subaru Levorg (не представлені на українському ринку) був визнаний найбезпечнішим японським автомобілем. Автомобіль отримав максимальну кількість балів в краш-тестах, проведених японською організацією автомобільної безпеки JNCAP (Japan New Car Assessment Program).