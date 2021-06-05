На бездорожье. Фокус протестировал новый Subaru Outback в песке и грязи (фото, видео)

Фокус отправился на украинскую ездовую презентацию Subaru Outback нового поколения, чтобы протестировать автомобиль во всех стихиях — не только на асфальте, а и на полноценном бездорожье.

Новый Subaru Outback мы ждали долго. В то время как в США автомобиль шестого поколения производится и продается с 2019 года и уже успел там обзавестись версией Wilderness для сурового бездорожья, Украина вслед за Европой получила его в конце весны 2021-го.

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Новый Subaru Outback добрался до Европы, скоро в Украине

Как Фокус сообщал ранее, задержка объясняется тем, что только недавно модель встала на конвейер головного завода Subaru в Японии, откуда и начались поставки на все глобальные рынки за вычетом американского.

Наш испытательный пробег нового Аутбека — это почти 200 км самых разных дорог от Киева до финишной точки в Черкасской области. Маловато, чтобы прочувствовать все нюансы ездового характера новинки, но вполне достаточно для первых впечатлений. А они, как известно, самые яркие и потому наиболее правильные.

Тем более что организаторы пообещали на маршруте участок настоящего бездорожья. Да и как иначе, ведь высокая проходимость — одно из главных качеств Outback.

Новый? Да, новый Субару Аутбек 2021

Даже издали автомобиль стопроцентно опознается как Outback — и потому в первый момент может показаться, что по сравнению с предшественником дизайн почти не изменился. Тем боле что и в габаритах новинка выросла совсем немного: на 50 мм в длину (до 4870 мм) и на 35 мм в ширину (до 1875 мм), а высота и вовсе прежняя (1675 мм).

[ + – ] Новый Subaru Outback 2021. Фото: Subaru Фото: Subaru [ + – ] Сзади новинка узнаваема по фонарям замысловатой формы. Фото: Субару Украина

И тем не менее все панели кузова — новые. Опознать Субару Аутбек 2021 можно по изменившемуся разрезу фар и заметно уменьшившимся противотуманкам. А сзади — заострившиеся фонари, добавившие корме выразительности. Руководствуясь правилом "от добра добра не ищут", в Subaru поступили здраво: ранее найденный удачный образ сохранили, но осовременили и облагородили в нужных местах.

Новый Outback построен на модульной платформе Subaru Global Platform

Главные же новшества глазу не видны. Со сменой поколений Outback переехал на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform), которая уже используется на кроссовере XV и внедорожнике Forester. В цифрах это выражается в приросте жесткости кузова на 70% и увеличении на 40% энергии, поглощаемой при фронтальном столкновении. Также немного улучшилась шумоизоляция, а салон стал чуть-чуть просторнее.

А еще японцы перетряхнули подвеску. Для снижения неподрессоренных масс в конструкции используется алюминий, у пружин — нелинейная жесткость, а у амортизаторов — новые калибровки, призванные улучшить преодоление неровностей.

Вынужден разочаровать тех, кто ждал в Украине новый Outback по примеру США — то есть, в том числе, с турбомотором. Европе, а вместе с ней и нам, положен один-единственный двигатель — бензиновый "атмосферник" 2.5 с непосредственным впрыском. Но есть и хорошие новости. На нашем рынке характеристики Subaru Outback лучше европейских: агрегат выдает 188 л.с. против 169 л.с. при небольшом снижении пикового момента (245 Нм против 252 Нм).

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Динамика тоже улучшилась: по паспорту, разгон до первой "сотни" занимает 9,5 секунды при максималке 207 км/ч (в европейской спецификации — 10,2 секунды и 193 км/ч).

Трансмиссия прежняя — клиноцепной вариатор Lineatronic с возможностью ручного переключения "виртуальных" передач. Он тоже модифицирован — среди прочего, диапазон передаточных отношений расширен с 7,03 до 8,1.

А вот гибридной версии e-BOXER, которая с весны добавилась в гамму модификаций XV и Forester, у нового Аутбека не будет.

Привет, планшет!

Субару, ты ли это? Я смотрю в салон и радуюсь тому, что здесь наконец-то появилась современная мультимедийная система — с большим вертикальным тачскрином диагональю 11,6 дюйма. Для бренда это настоящая интерьерная революция! Не хватает разве что виртуальной "приборки" — у всех версий Аутбека, включая топовую, приборы остались стрелочными.

[ + – ] Фото: Владислав Матяш [ + – ] Фото: Владислав Матяш

У "планшета" четкая картинка и приятная графика, а особенно радует хорошая прорисовка навигационных карт. И теперь медиасистема действительно "мульти" — температура воздуха и режимы климатической установки регулируются с помощью сенсорных кнопок на экране. Не всем подобное нравится, но таковы современные тренды.

Впрочем, несколько физических кнопок все же присутствует — интенсивность обдува, включение обогрева лобового стекла и наружных зеркал.

[ + – ] Фото: Владислав Матяш [ + – ] Фото: Владислав Матяш [ + – ] Фото: Владислав Матяш

Материалы салона стали качественнее, причем это касается всей линейки комплектаций — к слову, теперь их стало три вместо двух ранее. А для топ-версии (именно она показана на фотографиях выше) даже предусмотрена отделка кожей наппа.

Также внедрен ряд мелких улучшений, которые в сумме повышают комфорт повседневного пользования машиной. Например, электрический ручник есть уже "в базе", у камеры заднего вида появился омыватель, у сидений три режима интенсивности подогрева вместо прежних двух. А дверь багажника, оснащенную электроприводом, теперь можно открывать-закрывать без помощи рук — проведя ногой под задним бампером.

Как теперь едет Subaru Outback

Предыдущей Outback славился своей энергоемкой всепрощающей подвеской. Прошлым летом я поездил на таком — и до сих пор помню то чувство полета, когда шпаришь по разбитой дороге без опаски. Subaru Outback нового поколения сохранил эти качества, но, по ощущениям, стал мягче — раскачка не появилась, но волны и колдобины отрабатывает более округло.

Я специально делаю акцент "по ощущениям", потому что по неровному асфальту мне удалось проехать от силы 30 км, а некоторым коллегам-журналистам, побывавшим на презентации, подвеска новичка, наоборот, показалась более жесткой. Поэтому оставим этот вопрос до детального тест-драйва.

А вот с мотором все ясно уже сейчас: его мало. Двигатель Субару Аутбек обладает тягой, которой вполне достаточно для комфортной езды в городе и неспешного перемещение вне его. Но если вы торопитесь или салон под завязку забит пассажирами и багажом, недостаток мощности и задемпфированность педали акселератора дают о себе знать.

[ + – ] Под капотом — атмосферная "четверка" 2.5 (188 л.с.) с непосредственным впрыском Фото: Вадим Добровольский

Впрочем, рецепт есть: разгоняться в ручном режиме с помощью подрулевых лепестков, а при трассовой езде не подниматься выше шестой "виртуальной" передачи до достижения крейсерской скорости. Обгон? Предварительно "сброситься" на две-три ступени вниз — и выполнить маневр без боязни не успеть его завершить.

Однако такая методология придется по душе не всем. Кто-то просто не любит лепестки, другим подавай ощутимый подхват по первому нажатию на педаль. Поэтому вывод очевиден: не помешал бы вариант с приставкой "турбо". Тот самый, которого на нашем рынке нет.

Каков новый Outback на бездорожье

[ + – ] Новый Субару Аутбек на бездорожье. Фото: Субару Украина

Наш тест-драйв Subaru Outback проходил, в основном, по бездорожью. Песок, узенькие лесные дорожки с промоинами и бугристые грунтовки — всего этого было вдосталь. В таких условиях машина чувствует себя в своей стихии. Вне асфальта недостатка мощности не чувствуется, но для лучшего дозирования тяги стоит переключаться лепестками — благо, для этого даже не нужно переводить селектор трансмиссии в ручной режим.

Клиренса в 213 мм вполне достаточно, чтобы без боязни ехать по колее, преодолевать внушительные колдобины и даже форсировать неглубокие броды, как на видео выше. Но, конечно, необходимо делать скидку на большие свесы — они влияют не столько на крутизну препятствий (при условии, что едешь вдумчиво), сколько на темп их преодоления. Мягкий газ, точные движения рулем — такой подход позволит забраться довольно далеко от цивилизации.

[ + – ] По проходимости Субару Аутбек лишь немного уступит внедорожнику Форестер (на заднем плане) Фото: Вадим Добровольский [ + – ] Энергоемкость подвески позволяет умеренные препятствия преодолевать ходом. Фото: Виктор Стельмах [ + – ] При грамотном рулении большие свесы Subaru Outback не станут критичной помехой на бездорожье. Фото: Виктор Стельмах

Автомобиль получил усовершенствованный ассистент X-Mode для езды по бездорожью, который обзавелся дополнительным режимом для глубокого песка и грязи. И хотя я не сторонник подобных электронных систем, предпочитая полагаться на физические параметры машины (клиренс, свесы) и максимально использовать возможности трансмиссии, должен признать: субаровский X-Mode работает.

Вот лишь один пример. Тесный поворот на узкой лесной дороге, весь усеян ямами, заполненными грязью. Сходу его не пройти — только внатяг. Если искать зацеп наощупь, можно переборщить с газом — машину выбросит с дороги, а там — поваленное дерево. Как минимум, есть риск повредить бампер.

Поэтому активирую X-Mode, прожимаю педаль акселератора на треть хода и держу ровный газ. После трех секунд буксования электроника находит оптимальный алгоритм раздачи тяги к колесам — и Аутбек начинает уверенно ехать.

Фото: Вадим Добровольский

Ассистент X-Mode действительно помогает на бездорожье

Также система помогает при движении по песку. На маршруте нам встретился песчаный подъем с глубокой колеей — не самое простое внедорожное препятствие. Сначала один из коллег-журналистов попробовал преодолеть его в лоб, не включая X-Mode. К чести Аутбека, автомобиль справился, но немного побуксовать пришлось.

Следом проехал я, но уже с активированным ассистентом. Разница, как говорится, налицо: машина взобралась наверх легко и непринужденно даже без намека на пробуксовку.

Есть только один минус: если у Аутбека предыдущего поколения ассистент активировался клавишей между сиденьями, то у нового — виртуальной кнопкой на дисплее медиасистемы. Иными словами, теперь X-Mode не включить наощупь, не отвлекаясь от дороги.

Комплектации и цена Субару Аутбек

Цены Субару Аутбек начинаются с отметки 1,25 млн грн, а комплектации теперь имеют три уровня оснащения. Стартовая сумма немаленькая, зато разница между "базой" и "топом" составляет всего 70 тысяч гривен. Иными словами, уже на старте (комплектация Limited) автомобиль очень неплохо оснащен.

Двузонный климат-контроль, светодиодные фары подогрев всех сидений, камеры кругового обзора, фирменный субаровский комплекс EyeSight с функциями адаптивного круиз-контроля, автоторможения и слежения за разметкой. А также внедорожный ассистент X-Mode и тот самый "планшет", преобразивший интерьер Аутбека в новом поколении.

В итоге различия между версиями сводятся к нюансам. Например, стоящая на вершине гаммы комплектация Touring щеголяет люком в крыше, премиальной аудиосистемой Harman/Kardon с десятью динамиками и упомянутой выше кожей наппа.

[ + – ] Уровень оснащения Field — это двухцветная отделка салона экокожей с зеленой прострочкой. Фото: Вадим Добровольский [ + – ] Зеленые акценты у Field есть и на кузове — например, на рейлингах. Фото: Вадим Добровольский

На мой взгляд, оптимальный выбор — средняя комплектация Field за 1,28 млн гривен. Вместо базового тканевого салона здесь появляется отделка экокожей с водоотталкивающим эффектом, а рейлинги способны выдержать нагрузку до 100 кг вместо 60-ти. Вдобавок, такой автомобиль и выглядит ярче — благодаря зеленым акцентам на кузове (элементы рейлингов) и в салоне (прострочка на сиденьях, дверях и передней панели), а также колесам оригинального дизайна.

Перспективы нового Аутбека в Украине

Subaru Outback принадлежит к племени кросс-универсалов. В этом его слабость на фоне тотального поклонения кроссоверам со стороны покупателей. Но одновременно в этом и его сила! Получить нестандартный внешне автомобиль с вместимостью универсала и проходимостью почти как у внедорожника — это дорогого стоит.

Турбированный Outback в Украине? Возможно, такая версия у нас появится

Что до недостаточных тяговых качеств 2,5-литрового "атмосферника"… Как сообщили Фокусу в компании "Субару Украина", сейчас полным ходом прорабатывается возможность поставок в Украину турбированного Аутбека.

Да возрадуются настоящие субаристы!

Это будет не самая простая операция (сегодня турбо-Outback производится и продается только в США), но если она удастся, покупательская аудитория модели заметно расширится — даже невзирая на более высокую цену такой версии. Сколько она может стоить в Украине? Ориентироваться на разницу цен между атмосферным и турбированным исполнениями в Штатах было бы некорректно, поэтому дождемся новостей он украинского импортера.