Есть 20 миллионов! Subaru выпустила юбилейную машину с полным приводом

Для достижения этого результата компании потребовалось 49 лет: первая полноприводная модель Subaru дебютировала в 1972 году.

В Subaru объявили, что в июне этого года общее количество выпущенных компанией полноприводных автомобилей по всему миру превысило 20 миллионов экземпляров. Компания производит автомобили с 1953 года, а первым серийным опытом с полным приводом стал универсал Subaru Leone 4WD Estate Van. Случилось это в 1972 году. Удивительно, но Леоне также оказался первым серийным полноприводным пассажирским автомобилем в Японии.

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[ + – ] У модели Subaru Legacy первого поколения, дебютировавшей в 189 году, также была версия с полным приводом

Три года спустя, в 1975 году, в США представили Subaru с системой подключаемого полного привода On-Demand на универсале Leone, которая позволяла водителям переключаться с переднего на полный привод в движении, без остановки машины. Достаточно было просто потянуть за рычаг. Новое, второе поколение системы полного привода от японского автопроизводителя стало революционным. Эта технология, получившая название Full-Time 4WD, превратилась в то, что мы знаем сегодня как их симметричный полный привод.

[ + – ] Внедорожная версия Subaru Outback Wilderness появилась в 2021 году и адресована американским покупателям

В 1996 году Subaru попыталась сделать симметричный полный привод стандартом для всей своей линейки, что стало неотъемлемой частью имиджа бренда. Сегодня постоянным полным приводом оснащается почти вся гамма автомобилей Subaru. А концепция полноприводной машины с оппозитным двигателем в автомобильной индустрии давно и прочно закрепилась за этим японским автопроизводителем.

[ + – ] Своей популярностью полноприводник Subaru Forester обязан во многом выдающимся качествам на бездорожье Фото: Вадим Добровольский

На полноприводные модели в настоящее время приходится 98% мировых продаж Subaru. Компактное спорткупе BRZ является исключением, что лишь подтверждает правило. Этой традиции суждено продолжаться, ведь недавно анонсированный электрический кроссовер Solterra также будет иметь привод на обе оси. Как мы сообщали, Subaru Solterra появятся на мировых рынках в следующем году.

Ранее Фокус протестировал Subaru Outback нового поколения. На нашем рынке характеристики Outback лучше европейских: агрегат выдает 188 л.с. против 169 л.с.

Также мы рассказывали, что анонсированы спортивные седаны Subaru WRX и WRX STI. Известно, что новинки переедут на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform).