Subaru WRX и WRX STI нового поколения: опубликован первый тизер

Не исключено, что суперседаны дебютируют уже в ближайшее время.

Компания Subaru анонсировала выход на рынок нового поколения своих, пожалуй, самых знаменитых моделей — "заряженных" суперседанов WRX и WRX STI. Машины текущей генерации дебютировали в 2014 году и с тех пор выпускаются без значительных изменений.

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"Младшая" версия WRX имеет под капотом 2-литровый мотор мощностью 268 л.с., а у WRX STI двигатель 2.5 выдает 300 "сил". В Украине обе версии поставляются под заказ, а продажи остаются штучными. Так, в апреле на одну WRX в стране стало больше, а купил автомобиль IT-специалист из Львова.

[ + – ] Subaru WRX текущего поколения. На снимке — автомобиль, который недавно был куплен во Львове | Фото: Виталий Грабар

Теперь же субаровцы объявили о выпуске нового поколения WRX и WRX STI. Единственный тизер, опубликованный американским отделением компании, специально затемнен и дает лишь общее представление о дизайне новинки. Однако и этого достаточно, чтобы убедиться: поклонников супереседанов Subaru ждет дебют полностью новых моделей, а не рестайлинг нынешних.

Об этом можно судить по изменившемуся проему задней двери, что прямо указывает на иную силовую структуру кузова. При рестайлинге столь значительные изменения кузова не практикуются.

[ + – ] Официальный тизер Subaru WRX нового поколения

Какой-либо технической информации по грядущей новинке в компании не сообщают. Одно можно утверждать наверняка: новые WRX и WRX STI переедут на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform) — вслед за внедорожником Forester и кросс-универсалом Outback нового поколения, который Фокус уже протестировал на настоящем бездорожье.

Что до силовой установки, то, предположительно, под капотом обеих машин окажется 2,4-литровый турбомотор, который устанавливается в США на Outback, Legacy и Ascent (две последние модели на украинском рынке не представлены). Конечно, для суперседанов отдача мотора будет повышена, причем, как и в нынешнем поколении, WRX STI будет мощнее "просто" WRX.

Дата премьеры не обнародована, но, вероятно, состоится уже в ближайшие месяцы. Тем более что прототипы ранее были замечены на дорогах общего пользования (фото ниже). В США выход машины нового поколения ожидается до конца 2021 года, а о появлении WRX и WRX STI на других рынках Subaru объявит отдельно.

[ + – ] Прототип Subaru WRX нового поколения

Ранее Фокус сообщал, что в Японии дебютировал рестайлинговый кроссовер Subaru Forester. Глобальная версия с левым рулем дебютирует в ближайшее время, после чего станет понятно, когда новинку можно будет ожидать на всех рынках присутствия японского бренда.

Также мы рассказывали удивительную историю превращения Subaru Forester в Chevrolet в середине 2000-х годов. Автомобиль под названием Chevrolet Forester предназначался для Индии, но вышел на рынок в неудачное время. В итоге — провал и менее 500 проданных машин.