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Subaru WRX и WRX STI нового поколения: опубликован первый тизер

Вадим Добровольский
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Анонсированы Subaru WRX и WRX STI нового поколения

Не исключено, что суперседаны дебютируют уже в ближайшее время.

Компания Subaru анонсировала выход на рынок нового поколения своих, пожалуй, самых знаменитых моделей — "заряженных" суперседанов WRX и WRX STI. Машины текущей генерации дебютировали в 2014 году и с тех пор выпускаются без значительных изменений.

"Младшая" версия WRX имеет под капотом 2-литровый мотор мощностью 268 л.с., а у WRX STI двигатель 2.5 выдает 300 "сил". В Украине обе версии поставляются под заказ, а продажи остаются штучными. Так, в апреле на одну WRX в стране стало больше, а купил автомобиль IT-специалист из Львова.

Subaru WRX
Subaru WRX текущего поколения. На снимке — автомобиль, который недавно был куплен во Львове | Фото: Виталий Грабар

Теперь же субаровцы объявили о выпуске нового поколения WRX и WRX STI. Единственный тизер, опубликованный американским отделением компании, специально затемнен и дает лишь общее представление о дизайне новинки. Однако и этого достаточно, чтобы убедиться: поклонников супереседанов Subaru ждет дебют полностью новых моделей, а не рестайлинг нынешних.

Об этом можно судить по изменившемуся проему задней двери, что прямо указывает на иную силовую структуру кузова. При рестайлинге столь значительные изменения кузова не практикуются.

Subaru WRX нового поколения
Официальный тизер Subaru WRX нового поколения

Какой-либо технической информации по грядущей новинке в компании не сообщают. Одно можно утверждать наверняка: новые WRX и WRX STI переедут на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform) — вслед за внедорожником Forester и кросс-универсалом Outback нового поколения, который Фокус уже протестировал на настоящем бездорожье.

Что до силовой установки, то, предположительно, под капотом обеих машин окажется 2,4-литровый турбомотор, который устанавливается в США на Outback, Legacy и Ascent (две последние модели на украинском рынке не представлены). Конечно, для суперседанов отдача мотора будет повышена, причем, как и в нынешнем поколении, WRX STI будет мощнее "просто" WRX.

Дата премьеры не обнародована, но, вероятно, состоится уже в ближайшие месяцы. Тем более что прототипы ранее были замечены на дорогах общего пользования (фото ниже). В США выход машины нового поколения ожидается до конца 2021 года, а о появлении WRX и WRX STI на других рынках Subaru объявит отдельно.

Прототип Subaru WRX нового поколения
Прототип Subaru WRX нового поколения

Ранее Фокус сообщал, что в Японии дебютировал рестайлинговый кроссовер Subaru Forester. Глобальная версия с левым рулем дебютирует в ближайшее время, после чего станет понятно, когда новинку можно будет ожидать на всех рынках присутствия японского бренда.

Также мы рассказывали удивительную историю превращения Subaru Forester в Chevrolet в середине 2000-х годов. Автомобиль под названием Chevrolet Forester предназначался для Индии, но вышел на рынок в неудачное время. В итоге — провал и менее 500 проданных машин.