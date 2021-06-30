Subaru WRX і WRX STI нового покоління: опубліковано перший тизер

Не виключено, що суперседан дебютує вже найближчим часом.

Компанія Subaru анонсувала вихід на ринок нового покоління своїх, мабуть, найзнаменитіших моделей — "заряджених" суперседанів WRX і WRX STI. Машини поточної генерації дебютували у 2014 році і відтоді випускаються без значних змін.

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"Молодша" версія WRX має під капотом 2-літровий мотор потужністю 268 к.с., а у WRX STI двигун 2.5 видає 300 "сил". В Україні обидві версії поставляються під замовлення, а продажі залишаються штучними. Так, в квітні на одну WRX в країні стало більше, а купив автомобіль IT-фахівець зі Львова.

[ + – ] Subaru WRX поточного покоління. На знімку — автомобіль, який нещодавно був куплений у Львові | Фото: Віталій Грабар

Тепер же субарівці оголосили про випуск нового покоління WRX і WRX STI. Єдиний тизер, опублікований американським відділенням компанії, спеціально затемнений і дає лише загальне уявлення про дизайн новинки. Однак і цього достатньо, щоб переконатися: шанувальників супереседанів Subaru чекає дебют повністю нових моделей, а не рестайлінг нинішніх.

Про це можна судити по зміненому отвору задніх дверей, що прямо вказує на іншу силову структуру кузова. При рестайлінгу настільки значні зміни кузова не практикуються.

[ + – ] Офіційний тизер Subaru WRX нового покоління

Будь-якої технічної інформації по майбутню новинку в компанії не повідомляють. Одне можна стверджувати напевно: нові WRX і WRX STI переїдуть на модульну платформу SGP (Subaru Global Platform) — слідом за позашляховиком Forester і крос-універсалом Outback нового покоління, який Фокус вже протестував на бездоріжжі.

Що до силової установки, то, імовірно, під капотом обох машин виявиться 2,4-літровий турбодвигун, який встановлюється в США на Outback, Legacy і Ascent (дві останні моделі на українському ринку не представлені). Звичайно, для суперседанів віддача мотора буде підвищена, до того ж як і в нинішньому поколінні, WRX STI буде потужнішим "просто" WRX.

Дата премʼєри не оприлюднена, але, ймовірно, відбудеться вже у найближчі місяці. Тим паче що прототипи раніше були помічені на дорогах загального користування (фото нижче). У США вихід машини нового покоління очікується до кінця 2021 року, а про появу WRX і WRX STI на інших ринках Subaru оголосить окремо.

[ + – ] Прототип Subaru WRX нового покоління

Раніше Фокус повідомляв, що в Японії дебютував рестайлінговий кросовер Subaru Forester. Глобальна версія з лівим кермом дебютує найближчим часом, після чого стане зрозуміло, коли новинку можна буде очікувати на всіх ринках присутності японського бренду.

Також ми розповідали дивну історію перетворення Subaru Forester в Chevrolet в середині 2000-х років. Автомобіль під назвою Chevrolet Forester призначався для Індії, але вийшов на ринок у невдалий час. У підсумку — провал і менше 500 проданих машин.