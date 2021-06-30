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Subaru WRX і WRX STI нового покоління: опубліковано перший тизер

Вадим Добровольський
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Анонсовані Subaru WRX і WRX STI нового покоління

Не виключено, що суперседан дебютує вже найближчим часом.

Компанія Subaru анонсувала вихід на ринок нового покоління своїх, мабуть, найзнаменитіших моделей — "заряджених" суперседанів WRX і WRX STI. Машини поточної генерації дебютували у 2014 році і відтоді випускаються без значних змін.

"Молодша" версія WRX має під капотом 2-літровий мотор потужністю 268 к.с., а у WRX STI двигун 2.5 видає 300 "сил". В Україні обидві версії поставляються під замовлення, а продажі залишаються штучними. Так, в квітні на одну WRX в країні стало більше, а купив автомобіль IT-фахівець зі Львова.

Subaru WRX
Subaru WRX поточного покоління. На знімку — автомобіль, який нещодавно був куплений у Львові | Фото: Віталій Грабар

Тепер же субарівці оголосили про випуск нового покоління WRX і WRX STI. Єдиний тизер, опублікований американським відділенням компанії, спеціально затемнений і дає лише загальне уявлення про дизайн новинки. Однак і цього достатньо, щоб переконатися: шанувальників супереседанів Subaru чекає дебют повністю нових моделей, а не рестайлінг нинішніх.

Про це можна судити по зміненому отвору задніх дверей, що прямо вказує на іншу силову структуру кузова. При рестайлінгу настільки значні зміни кузова не практикуються.

Subaru WRX нового покоління
Офіційний тизер Subaru WRX нового покоління

Будь-якої технічної інформації по майбутню новинку в компанії не повідомляють. Одне можна стверджувати напевно: нові WRX і WRX STI переїдуть на модульну платформу SGP (Subaru Global Platform) — слідом за позашляховиком Forester і крос-універсалом Outback нового покоління, який Фокус вже протестував на бездоріжжі.

Що до силової установки, то, імовірно, під капотом обох машин виявиться 2,4-літровий турбодвигун, який встановлюється в США на Outback, Legacy і Ascent (дві останні моделі на українському ринку не представлені). Звичайно, для суперседанів віддача мотора буде підвищена, до того ж як і в нинішньому поколінні, WRX STI буде потужнішим "просто" WRX.

Дата премʼєри не оприлюднена, але, ймовірно, відбудеться вже у найближчі місяці. Тим паче що прототипи раніше були помічені на дорогах загального користування (фото нижче). У США вихід машини нового покоління очікується до кінця 2021 року, а про появу WRX і WRX STI на інших ринках Subaru оголосить окремо.

Прототип Subaru WRX нового покоління
Прототип Subaru WRX нового покоління

Раніше Фокус повідомляв, що в Японії дебютував рестайлінговий кросовер Subaru Forester. Глобальна версія з лівим кермом дебютує найближчим часом, після чого стане зрозуміло, коли новинку можна буде очікувати на всіх ринках присутності японського бренду.

Також ми розповідали дивну історію перетворення Subaru Forester в Chevrolet в середині 2000-х років. Автомобіль під назвою Chevrolet Forester призначався для Індії, але вийшов на ринок у невдалий час. У підсумку — провал і менше 500 проданих машин.