Конкурент Subaru WRX: Geely і Volvo підготували потужний спортивний седан

Lynk & Co 03+ Cyan здатний розвинути 235 км/год. Седан отримав повний привід і адаптивні амортизатори.

Стартували продажі нового Lynk & Co 03+ Cyan. Швидкісний спортивний седан від преміум-підрозділу концерну Geely пропонують у Китаї за ціною 236 800 — 256 800 юанів ($36 680-39 830). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Платформу і двигун запозичили у Volvo Фото: CarNewsChina

Lynk & Co 03+ Cyan — серійна версія гоночної моделі, яка бере участь у чемпіонаті WTCC. Заряджений седан створювали за участю фахівців Volvo. Побудований він на платформі СМА, запозиченій у кросовера Volvo XC40.

[ + – ] Ззаду з'явилося велике антикрило Фото: CarNewsChina

Головна відмінність Cyan від стандартного Lynk & Co 03 — силовий агрегат. Седан оснастили 2,0-літровим 265-сильним бензиновим турбомотором Volvo, а також 8-ступеневою автоматичною КПП і повним приводом. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 5,7 с і розвинути 235 км/год, тобто за характеристиками можна порівняти з новою Subaru WRX 2022.

Допрацювали і ходову авто. Зокрема, він отримав нові пружини підвіски й адаптивні амортизатори Bilstein. Уповільнюють його гальмівні механізми Akebono.

[ + – ] У салоні встановили спортивні сидіння Фото: CarNewsChina

Відрізнити Lynk & Co 03+ Cyan від стандартної моделі можна за аеродинамічним обвісом та антикрилом. Також оснащення включає 18-дюймові литі диски з шинами Michelin Pilot Sport 4S. У салоні з'явилися спортивні крісла, обшиті алькантарою.

Не так давно Lynk & Co також представили купеподібний кросовер 05+. Він також отримав турбодвигун Volvo.