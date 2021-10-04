Конкурент BMW X6 за $36 тис: представлений новий спортивний кросовер від Volvo

Lynk & Co 05+ незабаром може з'явитися на європейському ринку. Купе-кросовер побудували на базі Volvo XC40.

У продаж надійшов купеподібний кросовер Lynk & Co 05+. Нова модель від преміум-підрозділу концерну Geely вже надійшла в продаж у Китаї, а у 2022 році може вийти і на європейський ринок. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Lynk & Co 05+ коштує від 36,5 тис. доларів Фото: Geely

Справа в тому, що бренд Lynk & Co вже відкрив перше представництво в Європі. Незабаром стартує продаж відразу декількох моделей і одна з них уже успішно пройшла краш-тест за методикою EuroNCAP.

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Новий Lynk & Co 05+ розроблений за участю інженерів Volvo і використовує платформу кросовера Volvo XC40. У нього динамічний силует з похилим дахом у дусі BMW X6 і Mercedes-Benz GLE Coupe. Автомобіль отримав аеродинамічний обвіс, задній спойлер і 20-дюймові диски.

[ + – ] Комплектація Lynk & Co 05+ вельми багата Фото: Geely

В обробці салону використана алькантара. Базова комплектація Lynk & Co 05+ за 235 тис. юанів ($36 500) включає двозонний клімат-контроль, навігаційну систему, камеру заднього виду, електропривод сидінь з пам'яттю налаштувань. Обов'язковими є системи автоматичного гальмування, контролю дорожньої розмітки та "сліпих" зон.

[ + – ] Кросовер здатний розвинути 230 км/год Фото: Geely

Купе-кросовер оснащено 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 265 л. с. і 8-ступеневою автоматичною КПП. Обов'язковим є і повний привід. Lynk & Co 05+ розганяється до 100 км/год за 6,5 с і здатний розвинути 230 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що Lynk & Co представили великий семимісний кросовер на базі Volvo XC90. Він також може з'явитися в Європі.