Конкурент BMW X6 за $36 тыс: представлен новый спортивный кроссовер от Volvo

Lynk&Co 05+ вскоре может появиться на европейском рынке. Купе-кроссовер построили на базе Volvo XC40.

В продажу поступил купеобразный кроссовер Lynk&Co 05+. Новая модель от премиум-подразделения концерна Geely уже поступила в продажу в Китае, а в 2022 году может выйти и на европейский рынок. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Lynk&Co 05+ стоит от 36,5 тыс. долларов Фото: Geely

Дело в том, что бренд Lynk&Co уже открыл первое представительство в Европе. Вскоре стартуют продажи сразу нескольких моделей и одна из них уже успешно прошла краш-тест по методике EuroNCAP.

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Новый Lynk&Co 05+ разработан при участии инженеров Volvo и использует платформу кроссовера Volvo XC40. У него динамичный силуэт с покатой крышей в духе BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Автомобиль получил аэродинамический обвес, задний спойлер и 20-дюймовые диски.

[ + – ] Комплектация Lynk&Co 05+ весьма богатая Фото: Geely

В отделке салона использована алькантара. Базовая комплектация Lynk&Co 05+ за 235 тыс. юаней ($36 500) включает двухзонный климат-контроль, навигационную систему, камеру заднего вида, электропривод сидений с памятью настроек. Обязательными являются системы автоматического торможения, контроля дорожной разметки и "слепых" зон.

[ + – ] Кроссовер способен развить 230 км/ч Фото: Geely

Купе-кроссовер оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 265 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Обязательным является и полный привод. Lynk&Co 05+ разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и способен развить 230 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что Lynk&Co представили большой семиместный кроссовер на базе Volvo XC90. Он также может появиться в Европе.