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Найяскравіший електромобіль Volvo пішов у виробництво: перший купе-кросовер марки із запасом ходу 420 км

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Фото: Volvo | Volvo C40 Recharge здатний проїхати до 420 км без підзарядки

Купе-кросовер Volvo C40 Recharge здатний проїхати 420 км без підзарядки. Модель запропонують в багатій комплектації.

Стартувало виробництво електричного кросовера Volvo C40 Recharge. Випускають його на підприємстві в бельгійському Генті. Електрокар можна буде не тільки купити за 57 890 євро, а й взяти в лізинг за онлайн-передплатою за 699 євро на місяць. Про це повідомляє офіційний сайт Volvo.

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Виробництво електрокара стартувало на підприємстві в бельгійському Генті
Фото: Volvo

Новий Volvo C40 2022 — купеподібна версія моделі ХС40 із похилим дахом і загостреною задньою частиною. На відміну від побратима, її запропонують виключно в електричній версії Recharge. До речі, це перший купе-кросовер в історії марки.

Компонування салону з великим сенсорним дисплеєм знайоме за Volvo XC40. Мультимедійну систему для електромобіля розробили фахівці Google.

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Мультимедійну систему розробив Google
Фото: Volvo

У Volvo XC40 Recharge запозичили і силову установку. Пара електромоторів (по одному на вісь) розвивають 408 к. с. і мають крутний момент 660 Нм. Електрокар Volvo розганяється до 100 км/год за 4,9 с, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Volvo C40 Recharge, новий Volvo C40, електромобіль Volvo, кросовер Volvo, електрокар Volvo
Завод у Генті може випускати 135 тис. електрокарів щорічно
Фото: Volvo

Акумуляторна батарея на 78 кВт∙год забезпечує запас ходу 420 км (за циклом WLTP). Швидка зарядка на 80% триває приблизно 40 хвилин.

Електрокросовер Volvo запропонують в багатій комплектації з 20-дюймовими дисками, панорамним дахом, камерами кругового огляду, електроприводами сидінь і дверей багажника.

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Кросовер можна не тільки купити, але й узяти в лізинг
Фото: Volvo

Найближчим часом модельний ряд шведської марки поповнять ще кілька електрокарів. Підприємство в Генті здатне випускати по 135 тис. електромобілів на рік.

Раніше Фокус розповідав, що Volvo та Geely спільно створили конкурента Subaru WRX. Він розганяється до 100 км/год за 5,7 с.