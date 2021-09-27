В Норвегии отказываются покупать бензиновые и дизельные авто
Продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Норвегии стремительно стремятся к нулю. Уже в 2022 году норвежцы полностью откажутся от бензиновых и дизельных авто и скандинавская страна первой в мире полностью перейдет на электромобили и гибриды.
Продажи бензиновых и дизельных авто в Норвегии могут прекратиться уже в апреле 2022 года. И дело не в запрете двигателей внутреннего сгорания в этой стране. Норвежская автомобильная федерация (NAF) прогнозирует, что такие модели попросту перестанут покупать. Об этом сообщает сайт electrek.
Статистика авторынка Норвегии свидетельствует о том, что через 7-8 месяцев спрос на бензиновые и дизельные авто упадет до нуля. Уже сейчас их доля на рынке составляет всего 10% тогда, как еще год назад была вдвое больше – 21%. Например, за июль продано менее тысячи бензиновых и дизельных машин.
В то же время, продажи электромобилей в Норвегии стабильно растут. С начала года их купили уже свыше 100 тысяч. В ТОП-15 самых популярных моделей на рынке страны – 14 электрокаров и один подзаряжаемый гибрид Toyota RAV4 Plug-In.
Самые популярные авто в Норвегии за 2021 год:
- Tesla Model Y
- Volkswagen ID.4
- Tesla Model 3
- Toyota RAV4 Plug-In
- Volkswagen ID.3
Норвегия – первая страна в мире, где сами автолюбители добровольно отказываются от бензиновых и дизельных моделей в пользу гибридов и электромобилей. Власти страны планировали запретить продажу легковых авто с ДВС в 2025 году, но такая мера оказалась ненужной.Важно
Следует отметить, что в Норвегии уже не один год активно стимулируют переход на электромобили и компенсируют покупателям часть их стоимости. Таким образом, они фактически сравнялись по цене с бензиновыми и дизельными моделями. В то же время, владельцы авто с ДВС должны платить высокие транспортные налоги.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появились первые патрули на электромобилях. Они будут следить за общественным порядком в парках Тернополя.