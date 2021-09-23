Первые в Украине патрули на электромобилях появились в Тернополе
Муниципальная инспекция Тернополя получила электрокары для патрулирования. Их планируют использовать в парковых зонах.
Тернополь стал первым украинским городом, где появились патрули на электромобилях. Два таких авто были переданы бесплатно одной из городских компаний, сообщает сайт 20 минут.
Небольшие китайские электрокары Teren способны развить до 45 км/ч, а их запас хода составляет примерно 100-110 км. Салон рассчитан на четырех человек. Автомобили могут использоваться и зимой.
Электромобили оснастили проблесковыми маячками и громкоговорителем. Стоимость одного такого авто – примерно 12 тыс. долларов.
Патрульные Teren планируют использовать преимущественно в парковых зонах города, ведь они не загрязняют окружающую среду выхлопом. На первых порах электрокары появятся в тернопольских парках имени Тараса Шевченко и "Загребелье". Поскольку автомобили очень легкие, они могут передвигаться даже по газонам и не вредить им. Также планируется использование Teren во время различных массовых мероприятий.
А вот на проезжую часть электромобили выезжать не должны. Как объяснил начальник управления муниципальной инспекции Игорь Максимов, формально они не являются механизированными транспортными средствами (в виду малой мощности) и не могут эксплуатироваться на дорогах общего пользования. Соответственно, номерных знаков у них также нет.
Ранее Фокус сообщал, что в Китае появился самый дешевый электромобиль в мире стоимостью всего 100 долларов. Купить его можно онлайн.