Первые в Украине патрули на электромобилях появились в Тернополе

Муниципальная инспекция Тернополя получила электрокары для патрулирования. Их планируют использовать в парковых зонах.

Тернополь стал первым украинским городом, где появились патрули на электромобилях. Два таких авто были переданы бесплатно одной из городских компаний, сообщает сайт 20 минут.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Небольшие китайские электрокары Teren способны развить до 45 км/ч, а их запас хода составляет примерно 100-110 км. Салон рассчитан на четырех человек. Автомобили могут использоваться и зимой.

[ + – ] Teren разгоняется до 45 км/ч, а его запас хода - 100-110 км Фото: 20 minutes

Электромобили оснастили проблесковыми маячками и громкоговорителем. Стоимость одного такого авто – примерно 12 тыс. долларов.

Патрульные Teren планируют использовать преимущественно в парковых зонах города, ведь они не загрязняют окружающую среду выхлопом. На первых порах электрокары появятся в тернопольских парках имени Тараса Шевченко и "Загребелье". Поскольку автомобили очень легкие, они могут передвигаться даже по газонам и не вредить им. Также планируется использование Teren во время различных массовых мероприятий.

[ + – ] В салоне Teren - четыре места Фото: 20 minutes

А вот на проезжую часть электромобили выезжать не должны. Как объяснил начальник управления муниципальной инспекции Игорь Максимов, формально они не являются механизированными транспортными средствами (в виду малой мощности) и не могут эксплуатироваться на дорогах общего пользования. Соответственно, номерных знаков у них также нет.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае появился самый дешевый электромобиль в мире стоимостью всего 100 долларов. Купить его можно онлайн.