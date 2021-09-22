Самый дешевый электромобиль в мире оценили в 100 долларов

В Китае презентовали электромобиль стоимостью всего 100 долларов. Правда, купить его по столь привлекательной цене смогут далеко не все.

Одноместный бюджетный электрокар Q2 за $100 представила компания Wuxi Sinotech Import&Export. Его уже начали продавать на популярном китайском сайте Alibaba и помимо стоимости самого авто следует оплатить доставку. В некоторые страны она достигает 4000 долларов и в этом случае электромобиль уже не такой и дешевый.

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[ + – ] Авто длиной 2,1 м весит всего 230 кг Фото: CarNewsChina

Китайский электрокар получился очень нестандартным – по сути, это капсула на миниатюрных колесах. Его длина достигает 2133 мм, а ширина – 900 мм. Кузов авто выполнен из легкого пластика, а потому его масса – всего 230 кг.

Двери электрокара открываются против движения. В салоне установлено одно сиденье, а внутренняя отделка преимущественно отсутствует.

Электромотор мощностью 1,3 л. с. разгоняет Q2 до 40 км/ч. Запас хода составляет 60 км. Электромобиль подготовлен к эксплуатации на дорогах общего пользования и оснащен осветительными приборами, зеркалами заднего вида и стеклоочистителями.

[ + – ] В салоне установлено только одно кресло Фото: CarNewsChina

Ранее Фокус рассказывал о новейшем китайском электрокаре XPeng P5. Он оснащен инновационным автопилотом и может проехать до 600 км без подзарядки.

Кроме того, в Китае стартуют продажи недорогого городского электрокара за 5000 долларов, причем разработали его инженеры General Motors.