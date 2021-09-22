Найдешевший електромобіль у світі оцінили в 100 доларів

У Китаї презентували електромобіль вартістю всього 100 доларів. Правда, купити його за такою привабливою ціною зможуть далеко не всі.

Одномісний бюджетний електрокар Q2 за $100 представила компанія Wuxi Sinotech Import & Export. Його вже почали продавати на популярному китайському сайті Alibaba, і, крім вартості самого авто, слід оплатити доставку. В деякі країни вона сягає 4000 доларів, і в цьому випадку електромобіль вже не такий і дешевий.

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[ + – ] Авто довжиною 2,1 м важить всього 230 кг Фото: CarNewsChina

Китайський електрокар вийшов дуже нестандартним — по суті, це капсула на мініатюрних колесах. Його довжина сягає 2133 мм, а ширина — 900 мм. Кузов авто виконаний із легкого пластику, а тому його маса — всього 230 кг.

Двері електрокара відкриваються проти руху. У салоні встановлено одне сидіння, а внутрішнє оздоблення переважно відсутнє.

Електромотор потужністю 1,3 к. с. розганяє Q2 до 40 км/год. Запас ходу складає 60 км. Електромобіль підготовлений до експлуатації на дорогах загального користування і оснащений освітлювальними приладами, дзеркалами заднього виду та склоочисниками.

[ + – ] У салоні встановлено тільки одне крісло Фото: CarNewsChina

Раніше Фокус розповідав про новітній китайський електрокар XPeng P5. Він оснащений інноваційним автопілотом і може проїхати до 600 км без підзарядки.

Крім того, в Китаї стартує продаж недорогого міського електрокара за 5000 доларів, причому розробили його інженери General Motors.