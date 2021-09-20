Крутіше за Теслу: надійшов у продаж недорогий китайський електрокар з автопілотом

У Китаї почалися продажі нового електричного седана XPeng P5. При ціні від 24 900 до 34 000 доларів він має характеристики на рівні Tesla, а серед оснащення — перший у світі автопілот з лідаром.

Електромобіль XPeng P5 — седан D-класу завдовжки 4808 мм, завширшки 1840 мм і заввишки 1530 мм. В автомобіля обтічний дизайн з похилим дахом і висувними дверними ручками.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Топовий XPeng P5 володіє запасом ходу в 600 км Фото: Xpeng

Аеродинаміка, до речі, дуже непогано опрацьована — коефіцієнт лобового опору дорівнює 0,223 і це один з найнижчих показників серед серійних авто.

У салоні привертає увагу величезний сенсорний дисплей портретного формату. Передні сидіння можна розкласти у два спальних місця.

[ + – ] Китайський електромобіль першим у світі оснастили автопілотом з лідаром Фото: Xpeng

Топові версії XPeng P5 оснащують першим у світі автопілотом з лідаром (лазерним далекоміром) — цієї технології немає навіть у Tesla. Крім того, у безпілотному режимі працюють чотири камери, п'ять радарів і 12 ультразвукових сенсорів.

Усі XPeng P5 оснащені 211-сильним електромотором. На вибір запропоновано три батареї, причому в найдорожчому варіанті запас ходу — на рівні Tesla:

батарея ємністю 55,9 кВт∙год, запас ходу — 460 км

батарея ємністю 66,2 кВт∙год, запас ходу — 550 км

батарея ємністю 71,4 кВт∙год, запас ходу — 600 км

[ + – ] Передні крісла розкладаються і утворюють два спальних місця Фото: Xpeng

Щоб показати, що ці цифри реальні, в XPeng влаштували випробування Р5. На них базова версія проїхала 447 км без підзарядки, а найбільш далекобійна — 569 км.

Раніше Фокус повідомляв, що молода каліфорнійська компанія Rivian теж обскакала Ілона Маска з Tesla і електропікап Rivian R1T вже надійшов у продаж.

Крім цього, ми називали найнадійніші автомобілі з Китаю і показували, як китайські автомобілі приємно здивували в краш-тестах EuroNCAP.