Обставили Ілона Маска: електропікап Rivian R1T пішов у виробництво і коштуватиме від $67500

Поки Tesla, Ford і General Motors періодично годують нас планами з запуску у виробництво своїх електричних пікапів, молода каліфорнійська компанія Rivian поставила свій на конвеєр.

Перший Rivian R1T вже зійшов із конвеєра, і цього року клієнти почнуть отримувати пікапи Rivian R1T у виконанні Launch Edition вартістю $73 000.

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[ + – ] Скоро тут почнуть випускати і споріднений позашляховик Rivian R1S ціною від $70 000 Фото: Rivian

У січні на ринок планують випустити варіант простіше — за $ 67500. Але навіть він буде оснащений чотирма електромоторами (для кожного колеса) сумарною потужністю 764 к.с. і тяговою батареєю ємністю 135 кВт∙год. Розрахунковий пробіг на одній зарядці складає близько 505 км.

[ + – ] Розрахунковий пробіг на одній зарядці — близько 505 км Фото: Rivian

Ще у 2016 році Rivian за 16 мільйонів доларів купив закритий завод у місті Нормал (штат Іллінойс), на якому компанія Mitsubishi випускала свої кросовери ASX.

Повністю переоснастивши підприємство, Rivian отримав завод площею 240 тисяч квадратних метрів, на якому почав проводити повний цикл виробництва — зі штампуванням, литтям, зварюванням, фарбуванням та складанням.

[ + – ] Цифрова передня панель Rivian R1T Фото: Rivian

Фокус вже повідомляв про те, що випуск електричного пікапа Tesla Cybertruck відкладений до 2022 року. Коли точно з'являться GMC Hummer EV і Ford F-150 Lightning, теж незрозуміло.

А ось Rivian R1T вже довів свою водонепроникність, занурившись у воду майже на метр.