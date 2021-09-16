Обскакали Илона Маска с Tesla: электропикап Rivian R1T пошел в производство и будет стоить от $67500

Пока Tesla, Ford и General Motors периодически кормят нас планами по запуску в производство своих электрических пикапов, молодая калифорнийская компания Rivian поставила свой на конвейер.

Первый Rivian R1T уже сошел с конвейера и в этом году клиенты начнут получать пикапы Rivian R1T в исполнении Launch Edition ценой $73 000.

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[ + – ] Скоро тут начнут выпускать и родственный внедорожник Rivian R1S ценой от $70 000 Фото: Rivian

В январе на рынок планируют выпустить вариант попроще — за $67500. Но, даже он будет оснащен четырьмя электромоторами (для каждого колеса) суммарной мощностью 764 л.с. и тяговой батареей емкостью 135 кВт∙ч. Расчетный пробег на одной зарядке составляет порядка 505 км.

[ + – ] Расчетный пробег на одной зарядке - порядка 505 км Фото: Rivian

Еще в 2016 году Rivian за 16 миллионов долларов купил закрытый завод в городе Нормал (штат Иллинойс), на котором компания Mitsubishi выпускала свои кроссоверы ASX.

Полностью переоснастив предприятие Rivian получил завод площадью 240 тысяч квадратных метров на котором начал проводить полный цикл производства – со штамповки, литьем, сваркой, покраской и сборкой.

[ + – ] Цифровая передняя панель Rivian R1T Фото: Rivian

Фокус уже сообщал о том, что выпуск электрического пикапа Tesla Cybertruck отложен до 2022 года. Когда точно появятся GMC Hummer EV и Ford F-150 Lightning тоже непонятно.

А вот Rivian R1T уже доказал свою водонепроницаемость, окунувшись в воду почти на метр.