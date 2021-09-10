Названі найнадійніші автомобілі з Китаю

Відоме агентство JD Power провело дослідження надійності авто з Китаю. Експерти визначили, з якими проблемами найчастіше стикаються власники нових автомобілів у перші місяці володіння ними.

Традиційно JD Power аналізують скарги на авто в перші 6 місяців володіння ним. Саме кількість скарг на 100 автомобілів і є показником надійності.

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[ + – ] У JD Power окремо вивчили всі автомобілі китайського виробництва й окремо — тільки місцеві бренди Фото: J.D. Power

У JD Power окремо вивчили всі автомобілі китайського виробництва й окремо — тільки місцеві бренди. У першому випадку середній показник — 209 проблем на 100 авто, у другому — 213. Порівняно з минулим роком зазначене поліпшення показників, тобто авто з Піднебесної стають надійнішими.

Найнадійніші автомобілі з Китаю — GAC Honda з показником 184 скарги на 100 машин. Друге місце посідає GAC FCA Jeep (193 скарги), а третє — у Changan Ford (195).

[ + – ] Найнадійніший автомобіль із Китаю — GAC Honda Фото: GAC Honda

Серед китайських марок лідирує Changan (202 скарги на 100 авто). У трійку кращих також потрапили Chery (204) і Lynk & Co (205).

Експерти зазначили, що найбільше клієнти скаржаться на роботу мультимедіа. Також частими проблемами є повільна зарядка гаджетів від USB, неприємний запах у салоні та слабка шумоізоляція.

[ + – ] Серед китайських марок лідирує Changan Фото: Changan

Раніше Фокус публікував ще один рейтинг надійності автомобілів віком трьох років складений авторитетним американським агентством JD Power. І в ньому лідирує Lexus, а в аутсайдерах — Tesla.