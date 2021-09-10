Названы самые надежные автомобили из Китая

Известное агентство J.D. Power провело исследование надежности авто из Китая. Эксперты определили, с какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы новых автомобилей в первые месяцы владения ими.

Традиционно J.D. Power анализируют жалобы на авто в первые 6 месяцев владения им. Именно количество жалоб на 100 автомобилей и является показателем надежности.

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[ + – ] В J.D. Power отдельно изучили все автомобили китайского производства и отдельно – только местные бренды Фото: J.D. Power

В J.D. Power отдельно изучили все автомобили китайского производства и отдельно – только местные бренды. В первом случае средний показатель – 209 проблем на 100 авто, во втором – 213. По сравнению с прошлым годом отмечено улучшение показателей, то есть авто из Поднебесной становятся надежнее.

Самые надежные автомобили из Китая – GAC Honda с показателем 184 жалоб на 100 машин. Второе место занимает GAC FCA Jeep (193 жалобы), а третье – у Changan Ford (195).

[ + – ] Самый надежный автомобиль из Китая – GAC Honda Фото: GAC Honda

Среди китайских марок лидирует Changan (202 жалобы на 100 авто). В тройку лучших также попали Chery (204) и Lynk&Co (205).

Эксперты отметили, что больше всего клиенты жалуются на работу мультимедиа. Также частыми проблемами являются медленная зарядка гаджетов от USB, неприятный запах в салоне и слабая шумоизоляция.

[ + – ] Среди китайских марок лидирует Changan Фото: Changan

Ранее Фокус публиковал еще один рейтинг надежности автомобилей в возрасте трех лет составленный авторитетным американским агентством J.D. Power. И в нем лидирует Lexus, а в аутсайдерах — Tesla.