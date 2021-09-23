Перші в Україні патрулі на електромобілях з'явилися в Тернополі
Муніципальна інспекція Тернополя отримала електрокари для патрулювання. Їх планують використовувати в паркових зонах.
Тернопіль став першим українським містом, де з'явилися патрулі на електромобілях. Два таких авто були передані безкоштовно одному з міських підприємств, повідомляє сайт "20 хвилин".
Невеликі китайські електрокари Teren здатні розвинути до 45 км/год, а їхній запас ходу складає приблизно 100-110 км. Салон розрахований на чотирьох чоловік. Автомобілі можна використовувати й узимку.
Електромобілі оснастили проблисковими маячками та гучномовцем. Вартість одного такого авто — приблизно 12 тис. доларів.
Патрульні Teren планують використовувати переважно в паркових зонах міста, адже вони не забруднюють навколишнє середовище вихлопом. На перших порах електрокари з'являться в тернопільських парках імені Тараса Шевченка та "Загребелля". Оскільки автомобілі дуже легкі, вони можуть пересуватися навіть по газонах і не шкодити їм. Також планується використання Teren під час різних масових заходів.
А ось на проїжджу частину електромобілі виїжджати не повинні. Як пояснив начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимов, формально вони не є механізованими транспортними засобами (з причини малої потужності) і не можуть експлуатуватися на дорогах загального користування. Відповідно, номерних знаків у них також немає.
Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї з'явився найдешевший електромобіль на світі вартістю всього 100 доларів. Купити його можна онлайн.