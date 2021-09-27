У Норвегії відмовляються купувати бензинові і дизельні авто

Продажі автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в Норвегії стрімко наближаються до нуля. Уже у 2022 році норвежці повністю відмовляться від бензинових і дизельних авто і скандинавська країна першою у світі повністю перейде на електромобілі та гібриди.

Продажі бензинових і дизельних авто в Норвегії можуть припинитися вже у квітні 2022 року. І справа не в забороні двигунів внутрішнього згоряння в цій країні. Норвезька автомобільна федерація (NAF) прогнозує, що такі моделі просто перестануть купувати. Про це повідомляє сайт electrek.

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Статистика авторинку Норвегії свідчить про те, що через 7-8 місяців попит на бензинові і дизельні авто впаде до нуля. Уже зараз їхня частка на ринку становить лише 10% тоді, як ще рік тому була вдвічі більше — 21%. Наприклад, за липень продано менше тисячі бензинових і дизельних машин.

У той же час, продажі електромобілів у Норвегії стабільно ростуть. З початку року їх придбали вже понад 100 тисяч. У ТОП-15 найпопулярніших моделей на ринку країни — 14 електрокарів і один гібрид, що підзаряджається,Toyota RAV4 Plug-In.

[ + – ] Tesla Model Y — найпопулярніший автомобіль у Норвегії Фото: Tesla Motors

Найпопулярніші авто в Норвегії за 2021 рік:

Tesla Model Y Volkswagen ID.4 Tesla Model 3 Toyota RAV4 Plug-In Volkswagen ID.3

Норвегія — перша країна у світі, де самі автолюбителі добровільно відмовляються від бензинових і дизельних моделей на користь гібридів і електромобілів. Влада країни планувала заборонити продаж легкових авто з ДВЗ у 2025 році, але такий захід виявився непотрібним.

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Варто зазначити, що в Норвегії вже не один рік активно стимулюють перехід на електромобілі і компенсують покупцям частину їхньої вартості. Таким чином, вони фактично зрівнялися за ціною з бензиновими і дизельними моделями. У той же час, власники авто з ДВЗ повинні платити високі транспортні податки.

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