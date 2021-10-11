1360 км без дозаправки: электромобиль Toyota поразил запасом хода

Серийная Toyota Mirai с водородными топливными ячейками побила мировой рекорд запаса хода для электромобилей.

Новая Toyota Mirai 2021 попала в Книгу рекордов Гиннеса. Серийный японский электромобиль продемонстрировал запас хода в 1360 км во время пробега в Калифорнии. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

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Собственно, сам рекордный заезд прошел еще 23-24 августа, но верификация данных представителями Книги рекордов Гиннеса заняла более месяца. Только на днях руководителям Toyota Motor вручили сертификат о достижении.

[ + – ] Toyota Mirai оснащена водородными топливными ячейками Фото: Toyota

Следует отметить, что Toyota Mirai – не совсем типичный электромобиль, ведь у него нет аккумуляторной батареи. Вместо нее установлены топливные ячейки, где методом химической реакции водорода вырабатывается электроэнергия.

В трех баках Toyota Mirai помещается 5,65 кг водорода. В ходе рекордного пробега было израсходовано все топливо, причем заливную горловину запечатали, чтобы у экипажа не возник соблазн дозаправиться по дороге.

[ + – ] Toyota Mirai уже поступила в продажу в ряде стран Фото: Toyota

Достижение Toyota Mirai – впечатляющий показательно как среди водородных моделей, так и среди серийных электрокаров вообще. К слову, паспортный запас хода авто – 850 км.

Новая Toyota Mirai второго поколения уже продается в ряде стран Европы, Азии и Америки. Цены стартуют от 50 450 долларов. Японская компания давно развивает водородные авто и считает их альтернативой традиционным электромобилям.

Ранее Фокус сообщал, что на водород переведут и Toyota Prius нового поколения. Впрочем, гибрид получит абсолютно другую силовую установку.