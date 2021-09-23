Новый Toyota Prius с завода получит необычное ГБО

Двигатель Toyota Prius переведут с бензина на газ, причем топливом для него станет водород. Премьера нестандартной модели модели запланирована на 2025 год.

Появились интересные подробности про новый Toyota Prius пятого поколения. Популярный гибрид ожидают большие перемены, причем речь идет именно о силовой установке.

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Toyota Prius следующей генерации должны показать в 2022 году, а три года спустя ему предложат нестандартное ГБО. В качестве топлива будет использоваться водород.

[ + – ] Toyota уже не один год производит модель Mirai с водородными топливными ячейками Фото: Toyota

Toyota уже не один год активно развивает водородные технологии, но делает ставку в основном на модели с топливными ячейками и электромотором вроде Mirai. В Prius же сжатый водород станет топливом именно для двигателя внутреннего сгорания.

Сейчас 1,6-литровый двигатель, работающий на водороде, тестируется на Toyota Corolla. Руководитель концерна Акио Тойода даже принял на нем участие в 24-часовой гонке и за сутки преодолел 1634 км. В выхлопе такого мотора практически не содержится СО2 и очень мало оксидов азота NOx. Если же его дополнить гибридной установкой, то вредных выбросов станет еще меньше.

[ + – ] Водородную Toyota Corolla испытывают в гонках на выносливость Фото: Toyota

Для водорода используют специальные баки из углеволокна от Toyota Mirai. Топливо в них хранится сжатым под давлением в 70 МПа.

Скорее всего, водородный Toyota Prius все же останется одной из версий модели, а большинство гибридов продолжат сжигать в двигателе бензин. Дело в том, что инфраструктура для водородных авто развита слабо и даже в самых развитых странах заправок очень мало.

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